Важливо, щоб образи зі светрами не були одноманітними, а залишалися стильними, йдеться в інстаграмі експертки.

Зверніть увагу 5 пар найпопулярніших джинсів на осінньо-зимовий сезон: на що звернути увагу

За її словами, варто для себе обирати базові варіанти в нейтральних відтінках, якщо мова йде про кашемірові (та і не тільки) светри. Їх набагато легше вписувати в різні образи. Це бежеві, коричневі, чорні, молочні, сірі, хакі та деякі інші приглушені спокійні відтінки.

На які трендові моделі з трикотажу звернути увагу

вироби з додатковими рукавами чи шарфами в тон светра;

не втрачають популярності джемпери з V-вирізом;

кардигани бʼють рекорди популярності та варто мати в гардеробі хоча б один;

country та ski естетика в трикотажних виробах дуже актуальна: светри з яскравим принтом у лижному стилі, з фактурною вʼязкою в коси;

светри бордових, шоколадних та червоних кольорів (можуть стати акцентом всього образу).

З чим носити светри в осінньо-зимову пору

Светр + штани

Посадка светра та штанів має бути розслабленою, а довжина штанів має повністю закривати ноги. Ця формула достатньо проста, але досить стильна і завжди буде актуальною.



Актуальні образи зі светрами / Фото з інстаграму @less_is_best_fashion

Светр + джинси

Улюблені светри неможливо уявити без стилізації з базовими джинсами. Втім для різноманіття міксуйте їх не лише з блакитними, але й білими чи чорними варіантами.



Стильні образи зі светрами / Фото з інстаграму @less_is_best_fashion

Светр + білий низ

Таке поєднання не є зовсім актуальним на холодний сезон, втім білий низ гарно поєднується з різноманітними светрами. Окрім того, білі штани чи джинси мають чудовий вигляд з пальтами та дублянками.



Модні образи зі светрами / Фото з інстаграму @less_is_best_fashion

Светр + шкіра

Щоб створити стильний вигляд, обирайте для себе шкіряні штани в класичному чорному, вишневому чи кремовому відтінку. Контраст кашеміру та шкіри забезпечить образу дороговизну.



Стильні образи зі светрами / Фото з інстаграму @less_is_best_fashion

Светр в трикотажному комплекті

Доволі стильними в осінню пору виглядають трикотажні костюми, тож обирайте для себе светр та штани в одному кольорі, які зможете носити разом чи розпаровувати.



Красиві образи зі светрами / Фото з інстаграму @less_is_best_fashion

Светр + спідниця міді

В осінню пору не забувайте про стильні спідниці міді, які ідеально поєднуються з чоботами та светрами. Найкраще поєднуватимуться зі светрами замшеві чи шкіряні спідниці.



Стильні образи зі светрами / Фото з інстаграму @less_is_best_fashion

Носіть також светри з пишною спідницею чи спідницею довжини до коліна. Актуальними вважаються образи з короткими шортами чи бермудами. Не бійтеся експериментувати доповнювати їх цікавими деталями.