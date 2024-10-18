Важно, чтобы образы со свитерами не были однообразными, а оставались стильными, говорится в инстаграме эксперта.

Обратите внимание 5 пар самых популярных джинсов на осенне-зимний сезон: на что обратить внимание

По ее словам, стоит для себя выбирать базовые варианты в нейтральных оттенках, если речь идет о кашемировых (да и не только) свитерах. Их гораздо легче вписывать в различные образы. Это бежевые, коричневые, черные, молочные, серые, хаки и некоторые другие приглушенные спокойные оттенки.

На какие трендовые модели из трикотажа обратить внимание

изделия с дополнительными рукавами или шарфами в тон свитера;

не теряют популярности джемперы с V-образным вырезом;

кардиганы бьют рекорды популярности и стоит иметь в гардеробе хотя бы один;

country и ski эстетика в трикотажных изделиях очень актуальна: свитера с ярким принтом в лыжном стиле, с фактурной вязкой в косы;

свитера бордовых, шоколадных и красных цветов (могут стать акцентом всего образа).

С чем носить свитера в осенне-зимнюю пору

Свитер + брюки

Посадка свитера и брюк должна быть расслабленной, а длина брюк должна полностью закрывать ноги. Эта формула достаточно проста, но достаточно стильная и всегда будет актуальной.



Актуальные образы со свитерами / Фото из инстаграма @less_is_best_fashion

Свитер + джинсы

Любимые свитера невозможно представить без стилизации с базовыми джинсами. Впрочем для разнообразия миксуйте их не только с голубыми, но и белыми или черными вариантами.



Стильные образы со свитерами / Фото из инстаграма @less_is_best_fashion

Свитер + белый низ

Такое сочетание не совсем актуально на холодный сезон, впрочем белый низ хорошо сочетается с различными свитерами. Кроме того, белые брюки или джинсы прекрасно смотрятся с пальто и дубленками.



Модные образы со свитерами / Фото из инстаграма @less_is_best_fashion

Свитер + кожа

Чтобы создать стильный вид, выбирайте для себя кожаные брюки в классическом черном, вишневом или кремовом оттенке. Контраст кашемира и кожи обеспечит образу дороговизну.



Стильные образы со свитерами / Фото из инстаграма @less_is_best_fashion

Свитер в трикотажном комплекте

Довольно стильными в осеннюю пору выглядят трикотажные костюмы, поэтому выбирайте для себя свитер и брюки в одном цвете, которые сможете носить вместе или распаривать.



Красивые образы со свитерами / Фото из инстаграма @less_is_best_fashion

Свитер + юбка миди

В осеннюю пору не забывайте о стильных юбках миди, которые идеально сочетаются с сапогами и свитерами. Лучше всего будут сочетаться со свитерами замшевые или кожаные юбки.



Стильные образы со свитерами / Фото из инстаграма @less_is_best_fashion

Носите также свитера с пышной юбкой или юбкой длины до колена. Актуальными считаются образы с короткими шортами или бермудами. Не бойтесь экспериментировать дополнять их интересными деталями.