З чим носити шорти влітку: 3 образи, які легко повторити

Початок липня обіцяє бути спекотним, а це означає, що від джинсів та штанів на певний час доведеться відмовитися. Шорти є комфортним та легким вбранням, а стильні поєднання з ними можна досить легко повторити.

У моді є чимало красивих шортів, які дають велику можливість для експериментів, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Звертайте увагу на бермуди, романтичні моделі з мереживом, костюмні шорти чи джинсові.

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На основі образів модних інфлюенсерок, пропонуємо три формули з шортами, які стильно виглядають.

Монохромний образ

Аутфіт в одному кольорі завжди виглядає ефектно й дорого. Стилізуйте шорти з топом у тон, підібравши акцентне взуття. Красиво виглядають образи в білому, чорному кольорі та в різних яскравих відтінках.

Образ з контрастом

Додайте до шортів зверху жакет або чоботи до колін. Така контрастна деталь виглядатиме по-особливому. Серед аксесуарів зверніть увагу на вишукані окуляри та модну сумку.

Аутфіт в стилі бохо

Блузи в стилі бохо цього сезону дуже популярні, тому поєднуйте їх з різними шортами. Щоб створити розслаблений образ, підійдуть чоботи, кросівки чи балетки. А от досягнути вишуканого виходу можна завдяки гостроносим туфлям-човникам чи босоніжкам на підборах.

Окрім цих речей, шорти гарно поєднуються з різними короткими топами, футболками з подовженим рукавом, сорочками чи корсетами. У соціальних мережах можна знайти безліч красивих виходів модниць, які легко повторити вдома перед дзеркалом.

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