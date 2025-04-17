Стиль Вікторії Бекхем: як зараз виглядає "та сама зі Spice Girls"

Вікторія Бекхем стала популярною ще в 90-ті. Тоді вона була однією з учасниць відомого гурту Spice Girls. Згодом співачка розпочала сольну кар'єру.

Однак, широку популярність Вікторія набула саме як дизайнерка. Її по праву називають "іконою стилю", пише 24 Канал.

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Як одягається Вікторія Бекхем

Зараз відома британська співачка має вишуканий стиль. Вона у свій 51 рік вміло підкреслює усі переваги фігури.

Часто її образи виглядають дуже стримано. Адже Вікторія надає перевагу саме діловому стилю. Яскрава зовнішність і вміння обирати вдалі фасони роблять навіть найпростіші її образи справжніми витворами мистецтва.

Водночас Вікторія не боїться проявляти свою сексуальність. Вона завжди уникає "спрощення" таких образів через занадту відкритість. Можна сміливо сказати, що дизайнерка вміло балансує "на межі".

Наприклад, Вікторія обрала майже прозору сукню. При цьому, її вбрання виглядає доволі стримано, завдяки довжині та фасону.

Не варто забувати і про любов Вікторії до костюмів та класичного взуття. Зокрема, туфлі з гострим носком – обов'язкова частина її гардеробу.

Костюми Вікторія обирає цікаві. Наприклад, з незвичним обрамленням або фасоном.

Лайфхак! Фасон "на запах" як у Вікторії, дозволяє підкреслити талію і зробити силует візуально стрункішим.