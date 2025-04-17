Однако, широкую известность Виктория приобрела именно как дизайнер. Ее по праву называют "иконой стиля", пишет 24 Канал.

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Как одевается Виктория Бекхэм

Сейчас известная британская певица имеет изысканный стиль. Она в свой 51 год умело подчеркивает все преимущества фигуры.

Часто ее образы выглядят очень сдержанно. Ведь Виктория предпочитает именно деловой стиль. Яркая внешность и умение выбирать удачные фасоны делают даже самые простые ее образы настоящими произведениями искусства.

В то же время Виктория не боится проявлять свою сексуальность. Она всегда избегает "упрощения" таких образов из-за излишней открытости. Можно смело сказать, что дизайнер умело балансирует "на грани".

Например, Виктория выбрала почти прозрачное платье. При этом, оно выглядит довольно сдержанно, благодаря длине и фасону.

Не стоит забывать и о любви Виктории к костюмам и классической обуви. В частности, туфли с острым носком – обязательная часть ее гардероба.

Костюмы Виктория выбирает интересные. Например, с необычным обрамлением или фасоном.

Лайфхак! Фасон "на запах" как у Виктории, позволяет подчеркнуть талию и сделать силуэт визуально стройнее.