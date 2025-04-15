Комбинировать пиджак можно, фактически, с чем угодно. Главное это обращать внимание на детали, пишет 24 Канал.
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Что надеть под пиджак
- Рубашку или блузу
С чем можно комбинировать пиджак / Фото Pinterest
Это беспроигрышная комбинация, особенно для офисного стиля или деловых встреч. Выбирай модели из легкой ткани, например, шелка, хлопка или вискозы.
- Базовый топ или футболку
С чем можно носить объемный пиджак / Фото Pinterest
Идеально подходит для повседневного или стиля "Smart Casual". Выбирайте однотонные варианты без надписей или с лаконичными принтами.
- Гольф
Варианты образов в офис / Фото Pinterest
Отличный вариант для прохладной погоды. Гольф визуально удлиняет шею и создает изящный силуэт.
- Платье
Что надеть на свидание / Фото Pinterest
Лучше всего под пиджак надевать варианты из тонких тканей: шелк, атлас, вискоза. Если говорить про силуэт, то стоит обратить внимание на платье-комбинацию или футляр.
- Бралет или корсет
Что надеть на встречу с подругами / Фото Pinterest
Тренд последних сезонов – сочетание мужского объемного пиджака и женственного корсета или бралета. Этот вариант выглядит очень стильно и соблазнительно.
Лайфхак! Чтобы подчеркнуть талию, наденьте на пиджак тонкий ремешок.