Комбинировать пиджак можно, фактически, с чем угодно. Главное это обращать внимание на детали, пишет 24 Канал.

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Что надеть под пиджак

Рубашку или блузу



С чем можно комбинировать пиджак / Фото Pinterest

Это беспроигрышная комбинация, особенно для офисного стиля или деловых встреч. Выбирай модели из легкой ткани, например, шелка, хлопка или вискозы.

Базовый топ или футболку



С чем можно носить объемный пиджак / Фото Pinterest

Идеально подходит для повседневного или стиля "Smart Casual". Выбирайте однотонные варианты без надписей или с лаконичными принтами.

Гольф



Варианты образов в офис / Фото Pinterest

Отличный вариант для прохладной погоды. Гольф визуально удлиняет шею и создает изящный силуэт.

Платье



Что надеть на свидание / Фото Pinterest

Лучше всего под пиджак надевать варианты из тонких тканей: шелк, атлас, вискоза. Если говорить про силуэт, то стоит обратить внимание на платье-комбинацию или футляр.

Бралет или корсет



Что надеть на встречу с подругами / Фото Pinterest

Тренд последних сезонов – сочетание мужского объемного пиджака и женственного корсета или бралета. Этот вариант выглядит очень стильно и соблазнительно.

Лайфхак! Чтобы подчеркнуть талию, наденьте на пиджак тонкий ремешок.