Що вийде з моди у 2025 році: запам'ятайте це вже зараз

Здавалося б, що про трендові чи застарілі речі на 2025 рік говорити ще зарано, втім до кінця 2024-го залишилося всього лише 3 місяці, тож стилісти вже відтепер почали розповідати про антитрендові позиції, які вийдуть з моди у новому сезоні.

У кожного з нас були моменти в житті, коли дивлячись на свої образи, у нас виникала думка: "Для чого я це одягнула?", пише Lady 24. Часом ненароком у кожного з нас стаються модні курйози, але їх треба уникати, щоб завжди мати стильний та красивий вигляд.

Цікаво Антитренди вересня: ці речі не мають бути у вашому гардеробі

Попри те, що мода циклічна і цього року в наші гардероби повернулося чимало речей з 90-х та нульових, є кілька елементів гардероба, від яких всім нам треба буде позбутися до початку 2025 року.

Леопард

Цей принт вже настільки стрімко увірвався в гардероби кожної з нас, що з нового року він вже буде недоречним. У 2025 році в тренді будуть нові принти, навіть якщо й анімалістичні, але від леопарда починайте відмовлятися. Європейські модниці все частіше почали одягати на собі вбрання в коров’ячий принт, тож, ймовірно, саме він буде актуальним.



Антитренди 2025 року / Фото Pinterest

Джинси карго

Цього року ми могли помітити, що карго майже не використовувалися в образах. Всі швидко забули про цей мікротренд, тож більше робили ставку на штани з мереживом чи з шовку. У 2025 році позбудьтеся від вбрання з широкими кишенями.



Антитренди 2025 року / Фото Pinterest

Кросівки на масивній підошві

Кілька років тому масивні кросівки були дуже популярними, але цей тренд став швидкоплинним, тож актуальними знову залишилися базові білі кросівки чи кеди. Краще відмовитися від взуття на масивній підошві, бо вони недоречні цього року, а наступного тим більше будуть виглядати дивно та старомодно.



Антитренди 2025 року / Фото Pinterest

Провідні видання ще не ділилися основними трендами вбрання для нового року, втім визначити їх ви зможете самостійно, переглянувши колекції з осінніх Тижнів моди, які презентують вбрання на весняно-літній сезон 2025 року.