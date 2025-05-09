5 білих речей, які треба купити на літню пору: сподобаються всім
- Білий колір залишається актуальним у весняно-літньому сезоні та поєднується з будь-яким кольором.
- Експерти рекомендують купити білі сукні, спідниці, штани, шорти та блузи для створення стильних образів.
У весняно-літньому сезоні тренди очолюють пастельні відтінки, втім базові кольори також залишаються актуальними. Білий – це своєрідна класика, яка завжди додає образу свіжості, легкості та елегантності.
Універсальність білого кольору полягає в здатності поєднуватися з будь-яким кольором, які завжди залишаються модними, пише 24 Канал з посиланням на Elle. Білий добре поєднується з нюдовим чи насиченим яскравим тоном. Стилізація речей з білим кольором надає образам гармонійності.
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Експерти зібрали 5 цікавих речей в білому кольорі, які знадобляться для стилізування власних образів.
До слова! Нещодавно ми розповіли, які сукні вважаються антитрендовими. Побачити застарілі фасони можна у нашому матеріалі.
Біла сукня
Це плаття є багатофункціональним. Воно є настільки ж культовим, як і маленьке чорне плаття. З ним можна створювати романтичні, офіційні чи розслаблені образи. Рекомендуємо обирати вільний силует з драпіруванням, мереживом чи вишивкою.
Біла спідниця
Довжина спідниці до коліна залишається цього сезону актуальною. Така спідниця підійде не лише для офісних образів, але й кежуальних. Вдалим варіантом залишається міді чи максі. Актуальними є напівпрозорі мереживні моделі, які були дуже популярними минулого року.
Білі штани
Ці штани є класикою ділового стилю й чудовою базою для щоденних стилізацій. Радимо додавати до гардероба штани з костюмної тканини, а також лляні, сатинові чи вільні спортивні.
Білі шорти
З цими шортами можна створити безліч образів – від пляжних до міських. Найкращим вибором залишаються джинсові варіанти, які добре тримають форму й до всього пасують – від топів до класичних сорочок. Видовжені шорти добре поєднаються зі світшотами чи класичними жакетами.
Біла блуза чи сорочка
У моді цього року сорочки з рюшами та повітряними рукавами, а також базові сорочки оверсайз. Поєднувати ці речі можна з джинсами, штанами палаццо, спідницями та різним взуттям – кросівками чи босоніжками на підборах.