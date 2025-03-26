Що одягнути на День народження: добірка найкрасивіших образів

Кожна іменинниця хоче виглядати у свій День народження неперевершено. У цьому їй допоможе красиве вбрання, зачіска та макіяж. Часом визначитися з образом на свято не зовсім просто, тому пропонуємо почерпнути натхнення й віднайти той аутфіт, який буде відображати ваш настрій та стиль.

На День народження часто одягають щось вишукане й ефектне, втім навіть у базовому класичному вбранні можна мати бездоганний вигляд, пише 24 Канал.

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Найкращим вибором на святкування Дня народження залишається сукня чи штанний костюм. Втім, окрім цих речей є ще кілька цікавих варіантів, які можуть вам сподобатися. Спочатку пропонуємо образи для іменинниці.

До речі! Ми раніше розповіли, чому не можна дарувати ніякі подарунки наперед. Більше про це читайте у нашій статті.

Блискуча сукня

Плаття з блискітками чи паєтками виглядають досить вишукано й цікаво. День народження – це ідеальне свято для вбрання, що просякнуте особливим шиком. Можна підбирати для себе різні фасони й крій та доповнювати розкішними чоботами, туфлями чи босоніжками.

Плаття-бюстьє

У такій сукні будь-яка іменинниця буде відчувати себе королевою вечора. Плаття може бути в базовому чорному чи білому кольорі. Окрім того, можна зробити ставку на яскравий відтінок. Варіантів суконь-бюстьє є вдосталь, важливо лише підібрати те, що буде пасувати до фігури.

Костюм

Іменинниця може приміряти на День народження розкішний корсет в поєднанні зі штанами палаццо, а зверху додати жакет. Замість корсету можна одягнути жилетку, щоб образ виглядав у стилі Old Money. Такий костюм треба обов’язково доповнити туфлями на високих підборах.

Подруги іменинниці можуть приміряти для себе ті ж самі речі – різні фасони суконь чи костюм. Та у випадку, якщо їм захочеться дещо спокійнішого образу, щоб не затьматирити іменинницю, тоді можна робити ставку на красиву блузу зі спідницею чи штанами палаццо, жакет з джинсами чи цікавий лонгслів з лосинами.

На День народження подруги також можуть одягати сукні, однак треба відмовитися від розкішних варіантів в довжині максі чи суконь з розрізами. На святкуванні теж варто виглядати красиво, але тут важливо не перестаратися з вибором. Для натхнення пропонуємо переглянути цікаві образи для подруг.