Головне завдання у цей період – знайти баланс між максимальним комфортом і витонченістю. Відома акторка Енн Гетевей власним прикладом доводить, що очікування малюка лише додає жінці особливого шарму, а її виходи стають справжнім натхненням для майбутніх мам, які прагнуть виглядати бездоганно, пише 24 Канал.

Що носити вагітним жінкам влітку

Один із найяскравіших виходів зірки – розкішна вечірня сукня насиченого гірчичного відтінку з оксамитовою текстурою та золотавим рослинним принтом. Енн сміливо підкреслює свою змінену фігуру, доповнюючи образ масивним кольє-чокером і сонцезахисними окулярами. Завдяки цьому акторка має неймовірно ефектний вигляд навіть під прицілом папараці.

Для міських буднів Гетевей обирає значно стриманіший, але не менш витончений монохром, який дарує абсолютну свободу рухів. Вона майстерно стилізує повністю чорний аутфіт із вільними напівпрозорими штанами, лаконічним топом та елегантними мюлями на невисоких підборах. А головною родзинкою цього виходу Енн робить брендову сумку з кокетливим бантом.

Коли ж з'являється настрій додати образу максимальної пристрасті, акторка робить ставку на яскраво-червоний трикотажний костюм із незвичайною баскою та вільними штанами. Він ідеально пасує до витончених босоніжок на шпильці в тон.

Для затишних літніх вечорів у неї є зовсім інше рішення – легкий білосніжний комплект з довгої спідниці та вільної сорочки на запах, що створює дуже ніжний і свіжий силует.

Усі ці виходи зірки вкотре доводять, що вагітність – це не про обмеження в моді, а про новий рівень жіночності та впевненості.

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