Одна з найвдаліших моделей – білі атласні штани. Вони мають легкий та елегантний вигляд, дарують відчуття прохолоди й легко поєднуються з різними речами. Саме тому їх називають одним із головних трендів на літо 2026, як пише VOGUE.

З чим носити білі атласні штани?

Безпрограшне рішення – комбінувати їх зі світлим топом і в'єтнамками на підборах у стилі 90-х. До такого образу пасуватиме як класичне чорне взуття, так і моделі в акцентних відтінках, наприклад золотистому. Завершити аутфіт допоможуть сумка в тон взуття та виразні аксесуари – масивні сережки, годинник або лаконічний браслет.

З чим носити білі атласні штани / Фото з Pinterest

Ще одна стильна ідея – поєднати білі атласні штани із сорочкою в тому ж кольорі. Однаково вдало виглядатимуть і сорочки з коротким, і з довгим рукавом. Доповнити образ можна мінімалістичними босоніжками на каблуку.

Серед трендових поєднань цього сезону також варто відзначити білі атласні штани з романтичними топами в естетиці poetcore. Завдяки такому контрасту фактур образ виходить витонченим, легким і розслабленим. Це чудовий вибір для відпустки або вечірніх прогулянок після роботи.

Образ з білими штанами та романтичною блузою / Фото з Pinterest

Зверніть увагу! На фото показано образ зі звичайними білими широкими штанами. Водночас аналогічний верх матиме не менш ефектний вигляд і в поєднанні з білими атласними штанами.

До речі, раніше ми писали про те, який ще низ можна носити в спекотну погоду, щоб почуватись комфортно й водночас виглядати модно.