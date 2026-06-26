Андре Тан назвав п'ять моделей, які легко поєднуються з різним верхом і завжди мають актуальний вигляд. Про це він розповів у новому відео на своїй сторінці в інстаграмі.

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Сатинові штани

Якщо хочете виглядати жіночно без зайвих зусиль, зверніть увагу на сатинові штани. Вони поєднують у собі легкість, комфорт і вишуканість, тому доречно виглядають як у повсякденних, так і в більш святкових образах.

Сатинові штани / Фото з інстаграму бренду UNTOUCH

Їх можна носити зі звичайною білою футболкою, базовим топом або сорочкою, а для більш елегантного виходу доповнити жакетом.

Бермуди та шорти-кюлоти

Ще один тренд, який не втрачає популярності, – бермуди. Це широкі шорти довжиною до коліна або трохи вище, які вже давно стали альтернативою коротким моделям.

Бермуди / Фото з бренду GEPURE

Не менш актуальні й кюлоти – широкі штани довжиною нижче коліна.

Кюлоти / Фото з сайту бренду H&M

Обидва варіанти візуально витягують силует, роблять ноги стрункішими та допомагають створити сучасний образ. До того ж вони значно комфортніші у спеку, ніж вузькі джинси.

Світлі джинси

Влітку варто відкласти темний денім і зробити ставку на світлі відтінки. Білосніжні, молочні, бежеві чи ніжно-рожеві джинси освіжають образ, додають йому легкості та елегантності.

Саме такі моделі часто асоціюються зі стилем old money – це про спокійну розкіш, якісні тканини, стримані кольори та речі, які не виходять із моди. Тут немає кричущих логотипів чи зайвого декору – лише класика, яка завжди виглядає доречно.

Ще одна перевага світлих джинсів – вони легко поєднуються практично з будь-яким верхом.

Білі класичні штани

Білі класичні штани залишаються незмінною літньою класикою. Вони доречні не лише в офісі, а й у повсякденному житті – достатньо поєднати їх із простою футболкою, лляною сорочкою чи топом.

Андре Тан поділився практичним лайфхаком: саме білі класичні штани часто можна знайти на сезонних розпродажах. Водночас вони не втрачають актуальності, тому така покупка стане вигідною на кілька сезонів.

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