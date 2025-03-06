Що треба одягати жінці з пишними грудьми: деякі речі треба викинути вже зараз

Жінкам з великими грудьми не завжди просто підібрати одяг, але можливо. Щоб образ виглядав гармонійним, потрібно лише знати кілька лайфхаків щодо вирізів, тканин й аксесуарів для жінок з пишними формами.

Для декого пишний бюст – гордість, для декого – проблема, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Інни Віхорової. Деякі жінки часто ховають зону декольте, інші ж занадто сильно оголюють. Для того, щоб знати де баланс, потрібно знати головні правила щодо речей для представниць з великими грудьми.

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Вбрання з вирізами

Власницям пишного бюста підходять низькі вирізи. Важливо розуміти, що максимально глибокий V-подібний виріз буде виглядати дуже вульгарно. Саме тому треба чітко розуміти баланс між низьким та глибоким вирізом, щоб не акцентувати на груди.

За правилами, нижня точка вирізу має закінчуватися над угловинкою на грудях. Якщо правильно підібрати V-подібний виріз, то він дозволить підкреслити усі ваші принади й візуально зробити їх акуратнішими, розкрити плечі й витягнути силует. Закритий одяг може візуально вкорочувати шию й навіть збільшувати груди, а потрібно зробити так, щоб вони візуально виглядали меншими.

Об’єми

За рекомендацією блогерки, варто уникати великої кількості об’єму у верхній частині одягу. Краще не носити жабо, рюші, пишні коміри чи інші декоративні елементи, бо вони створюють в грудях зайвий об’єм.

Також треба ставитися обережно до вибору прикрас. Краще обирати мінімалістичні кулончики та підвіски. Об’ємне намисто додасть об’єму там, де його потрібно буде приховати.



Жінкам з пишним бюстом треба правильно обирати вбрання / Фото з інстаграму Ешлі Грем

Принти

Невдалий жарт може зіграти вбрання у великий горох, смужку чи орнамент, який розміщений на верхній частині блузи. Жінкам з пишними грудьми краще надавати перевагу чистим кольорам без принтів, оскільки вони не привертають уваги до області грудей.

Що не можна одягати жінкам з пишними об’ємами

Власницям пишних форм треба відмовитися від накладних кишень на грудях, яскравих поясів та ременів, що застібаються під грудьми та майок з тонкими бретелями.