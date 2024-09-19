У 40 років жінки залишаються молодими й красивими, однак все одно хочеться залишатися красивою й стильною, пише Lady 24. Для цього треба знати модні правила, які легко та просто застосувати у житті.

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Костюм

Штанний костюм здатен приховати недосконалості фігури, а ще додати образу вишуканості та елегантності. Обирайте для себе світлі тони, які здатні зробити жінку молодшою. Красиво виглядатимуть костюми в молочному чи кремовому відтінку.

Штани палаццо

Для того, щоб стильно виглядати, радимо відмовитися від обтислих штанів та приміряти на собі палаццо, які додають ауфіту трендовості. Штани палаццо продемонструють вашу сучасність та стануть гарним поповненням в гардеробі, оскільки пасують до будь-якого верху.

Яскраві кольори

Щоб відсвіжити свій образ – не бійтеся додавати яскраві кольори. Приміряйте цікаві жакети в соковитих відтінках, носіть червоні чи сині сукні та пробуйте міксувати між собою відтінки для створення бездоганного образу.

Стильні деталі

Аксесуари обов’язково мають завершувати аутфіт. Це можуть бути прикраси у вигляді браслетів, перснів чи годинника. Також не обійтися без красивої сумки чи стильного головного убору.

Акцентне взуття

Додавайте до гардероба красиві туфлі чи чоботи. Вони відіграють важливу роль в образі, тож нехай воно буде акцентним, щоб дозволило вам виділитися та підкреслило ваш образ.

Не забувайте слідкувати загалом за зовнішнім виглядом. Зробіть красиву молодіжну стрижку чи зачіску, створюйте ніжний макіяж та доглядайте за манікюром. Нехай він буде охайним та класичним – це можуть бути нюдові відтінки кольорів, франч чи трендовий червоний колір.