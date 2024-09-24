Застарілі фасони одягу, неякісна тканина чи яскраві принти здатні ще більше старити, пише Lady 24. Жінкам після 50 років варто обирати стриману колірну гаму, з простим кроєм та без декору. Саме ці речі мають складати основу гардероба жінок у старшому віці.

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Стилісти визначили кілька речей, які не варто носити жінкам після 50 років. Вони зазначили, що неправильно підібрані речі можуть спотворити образ, тому їх краще без вагань викинути з гардероба.

Джинси з дірками

Такі джинси найкраще пасують молодим дівчатам, втім навіть їм варто бути обережними та одягати джинси з незначними потертостями. А от жінкам у віці від таких джинсів взагалі треба позбутися. Їх буде важко поєднати з іншим одягом, та й взагалі на старших жінках такі джинси виглядають недоречно і зовсім не омолоджують вигляд.



Речі, які старять жінку після 50 років / Фото Pinterest

Об’ємні речі

Після 50 років жінки хочуть приховати недоліки фігури, тож обирають занадто об’ємні речі, які лише спотворюють образ. Втім дехто, навпаки, одягає занадто обтисле вбрання, з-під якого видніються складки, тож ці речі автоматично додають віку та виглядають досить некрасиво.



Речі, які старять жінку після 50 років / Фото Pinterest

Старомодні прикраси

Будь-який образ прикраси здатні доповнити та вдосконалити, тому жінкам після 50 років їх теж варто носити, але треба звернути увагу на важливий нюанс. Яскраві та несучасні сережки або кольє лише привернуть зайву увагу та спотворять образ. Найкраще обирати мінімалістичні прикраси в нейтральних кольорах.



Речі, які старять жінку після 50 років / Фото Pinterest

Окрім того, жінок дуже старить принт великих квітів на одязі, анімалістичні принти та чорно-білий горошок. Жінка красива в будь-якому віці, однак стильні речі здатні омолодити.