Устаревшие фасоны одежды, некачественная ткань или яркие принты способны еще больше старить, пишет Lady 24. Женщинам после 50 лет стоит выбирать сдержанную цветовую гамму, с простым кроем и без декора. Именно эти вещи должны составлять основу гардероба женщин в старшем возрасте.

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Стилисты определили несколько вещей, которые не стоит носить женщинам после 50 лет. Они отметили, что неправильно подобранные вещи могут исказить образ, поэтому их лучше без колебаний выбросить из гардероба.

Джинсы с дырками

Такие джинсы лучше всего подходят молодым девушкам, впрочем даже им стоит быть осторожными и одевать джинсы с незначительными потертостями. А вот женщинам в возрасте от таких джинсов вообще надо избавиться. Их будет трудно совместить с другой одеждой, и вообще на старших женщинах такие джинсы выглядят неуместно и совсем не омолаживают вид.



Вещи, которые старят женщину после 50 лет / Фото Pinterest

Объемные вещи

После 50 лет женщины хотят скрыть недостатки фигуры, поэтому выбирают слишком объемные вещи, которые только искажают образ. Впрочем некоторые, наоборот, одевает слишком обтягивающие наряды, из-под которых виднеются складки, поэтому эти вещи автоматически добавляют возраста и выглядят довольно некрасиво.



Вещи, которые старят женщину после 50 лет / Фото Pinterest

Старомодные украшения

Любой образ украшения способны дополнить и усовершенствовать, поэтому женщинам после 50 лет их тоже стоит носить, но надо обратить внимание на важный нюанс. Яркие и несовременные серьги или колье только привлекут лишнее внимание и исказят образ. Лучше выбирать минималистичные украшения в нейтральных цветах.



Вещи, которые старят женщину после 50 лет / Фото Pinterest

Кроме того, женщин очень старит принт крупных цветов на одежде, анималистические принты и черно-белый горошек. Женщина красива в любом возрасте, однако стильные вещи способны омолодить.