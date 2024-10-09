Новий рік 2025: яка тварина буде символом року та який одяг принесе успіх у святкову ніч

За китайським календарем, 2025 рік пройде під егідою Зеленої Дерев’яної Змії. Зустрічати Новий рік бажано в кольорах, які є похідними до відтінків дерева. Астрологи кажуть, що таким чином можна залучити у своє життя успіх та благополуччя.

Новий рік для кожної людини – це не просто дата в календарі, а символічний та магічний момент, пише Lady 24. Особливо ретельно до Нового року готуються дівчата, які звертають увагу на кольори та вбрання, які любить тотемна тварина.

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У якому одязі зустрічати Новий 2025 рік

До Нового року ще далеко, втім деякі модниці вже починають шукати інформацію щодо вбрання, в якому варто зустрічати свято. Щоб задобрити господиню року – Зелену Змію, вбрання варто підбирати відповідне. Астрологи кажуть, що вони залучать у ваше життя щастя та благополуччя.

У новорічну ніч варто використовувати у своєму гардеробі зелений колір, який символізує ріст та відродження. Він є основним, тож на нього треба робити головну ставку. Якщо оберете сукню в зеленому кольорі, то можете очікувати на позитивний рік, який буде сповнений багатьох можливостей.

Зелений колір – основний в новорічну ніч

Красива сукня в зеленому кольорі

Салатове шовкове плаття для новорічної ночі

Окрім того, Дерев’яна Змія асоціюється із золотим відтінком, який принесе у життя багатство, успіх та плоди від праці. А от коричневий відповідає за затишок та стабільність.

Актуальна сукня в новорічну ніч

Новий рік можна зустрічати в костюмі

Щодо матеріалу, то варто обрати шовк чи атлас, який буде переливатися та блищати, як шкіра змії. Актуальними в новорічну ніч будуть блискучі речі, тож можете сміливо обирати сукні з лелітками чи камінчиками.

Окрім того, зміїний принт є дуже популярним, тож в новорічну ніч замініть леопард на красиву сукню в зміїний принт, щоб задобрити господарку року.

Щодо фасонів, то сукня може бути довгою чи короткою, але найкраще буде, якщо вона повторюватиме вигини вашого тіла.

Бездоганне плаття на Новий рік

Обов’язково додавайте до свого образу прикраси. Вони можуть бути мінімалістичні або ефектні з діамантами. Золоті аксесуари привернуть фінансовий успіх у новому році.

Красивий образ в новорічну ніч

Стильний образ в новорічну ніч

Ефектний образ в новорічну ніч

Зверніть увагу, що Новий рік не можна зустрічати в старих речах, оскільки вони можуть привернути невдачі та проблеми. Також не варто одягати в новорічну ніч тісний одяг, який буде сковувати рухи, бо інакше проведете увесь рік в обмеженнях та перешкодах в житті.