Вбивці стилю: антитренди осені, яких треба негайно позбутися

Кожній дівчині треба серйозно віднестися до свого гардероба, оскільки неактуальні речі можуть зіпсувати увесь образ. Навіть у тому випадку, якщо у вас є якесь вбрання, яке дуже любите, його треба викидати, оскільки воно може зіпсувати увесь ваш вигляд.

Деякі речі здатні сильно здешевити образ, тому від нього треба позбавлятися, пише Lady 24. Кожного сезону мода пропонує щось нове, тому варто обирати те, що буде лише підкреслювати ваш стиль.

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Старі моделі не обов’язково викидати. Їх ви можете носити біля дому, однак застарілі речі краще замінити на щось актуальне, щоб не зіпсувати образу та не зробити його старомодним.

Кардиган без форми

Цей елемент гардероба не є зараз на піку популярності, втім в осінню пору дівчата люблять додавати його у свої гардероби. Модель кардиганів з тонкої тканини, в’язані та вкорочені, або ті, що не тримають форми – суцільний антитренд, тому від них треба відмовитися.



Антитрендові речі на осінь 2024 / Фото Pinterest

Вінілові штани

Шкіряні штани вже відходять на другий план, але їх ще зарано називати недоречними в образі. А от вінілові штани, які блищать – абсолютний моветон, який зіпсує увесь ваш образ. Замість них оберіть звичайні джинси чи штани палаццо.



Антитрендові речі на осінь 2024 / Фото Pinterest

Куртка з хутряним коміром

Верхній одяг з натуральним хутром взагалі не варто купувати, бо це ознака поганого смаку. Також не варто додавати у свій гардероб куртку з пуховим кольором. Навіть, якщо він штучний, образ все одно буде виглядати недолуго.



Антитрендові речі на осінь 2024 / Фото Pinterest

Речі з цього списку ще можуть бути на знижках у деяких магазинах, але не варто спокушатися на акції, оскільки це вбрання вже давно вийшло з моди та є зовсім недоречним.