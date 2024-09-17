Некоторые вещи способны сильно удешевить образ, поэтому от него надо избавляться, пишет Lady 24. Каждый сезон мода предлагает что-то новое, поэтому стоит выбирать то, что будет только подчеркивать ваш стиль.

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Старые модели не обязательно выбрасывать, их можно носить дома, однако устаревшие вещи лучше заменить на что-то актуальное, чтобы не испортить образ и не сделать его старомодным.

Кардиган без формы

Этот элемент гардероба не является сейчас на пике популярности, впрочем в осеннюю пору девушки любят добавлять его в свои гардеробы. Модель кардиганов из тонкой ткани, вязаные и укороченные, или те, что не держат форму – сплошной антитренд, поэтому от них надо отказаться.



Антитрендовые вещи на осень 2024 / Фото Pinterest

Виниловые брюки

Кожаные брюки уже отходят на второй план, но их еще рано называть неуместными в образе. А вот виниловые брюки, которые блестят – абсолютный моветон, который испортит весь ваш образ. Вместо них выберите обычные джинсы или брюки палаццо.



Антитрендовые вещи на осень 2024 / Фото Pinterest

Куртка с меховым воротником

Верхнюю одежду с натуральным мехом вообще не стоит покупать, потому что это признак дурного вкуса. Также не стоит добавлять в свой гардероб куртку с пуховым цветом. Даже, если он искусственный, образ все равно будет выглядеть нелепо.



Антитрендовые вещи на осень 2024 / Фото Pinterest

Вещи из этого списка еще могут быть на скидках в некоторых магазинах, но не стоит соблазняться на акции, поскольку этот наряд уже давно вышел из моды и является совсем неуместным.