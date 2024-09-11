Що одягнути гостям на весілля восени: модні ідеї, які сподобаються всім

Попри те, що найбільша кількість проведення весілля припадає на літо, восени наречені також одружуються. Втім в холодну пору гостям вже не так легко обрати святкове вбрання, оскільки погодні умови не дозволяють приміряти легку чи відкриту сукню.

У день весілля красивий вигляд хочуть мати не лише наречені, але й гості, пише Lady 24. Щоб розділити радість створення нової сім’ї, важливо підготувати не лише подарунок, але й гарне вбрання, в якому на святковому торжестві ви будете себе почувати на всі 100% стильними.

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У головній події молодят зовнішній вигляд гостей на їхньому весіллі теж відіграє важливу роль, тому треба справді ретельно підготуватися. Часто весільний захід має дрес-код, але якщо побажань щодо вбрання у наречених немає, то свій образ ви можете обрати самостійно.

Далі розповімо у матеріалі, що можна одягати на весілля, щоб мати бездоганний та красивий вигляд.

Чорна сукня

Нехай вас не лякає чорний колір сукні, оскільки це безумовна класика, яка чудово підходить для будь-яких святкувань. Ви можете приміряти монохромний образ, а можете розбавити чорне плаття яскравими туфлями чи аксесуарами, щоб аутфіт мав якісь барви та не виглядав монотонним.

Костюм

Неймовірно красиво виглядають білі костюми на основі жакета і штанів палаццо. Також замість блейзера можна приміряти жилетку у стилі Old Money. Та якщо вам захочеться додати образу якоїсь легкості та невагомості, то залюбки можете обирати костюм з шовку чи атласу.

Корсетна сукня

Цього року особливо популярними стали плаття в стилі baby doll з корсетним верхом та спідницею хмаринкою. Такі сукні є в багатьох українських брендах, тож ви точно віднайдете свою ідеальну модель. Це плаття гарно поєднається з туфлями в тон чи високими чоботами на підборах.

Сукня максі

Вибирайте на весільне торжество красиву сукню до підлоги, яка підкреслить вашу фігуру та створить витончений образ. Це може бути мінімалістичне плаття, з паєтками, воланами, драпіруванням чи пір’ями на рукавах. Обирайте те, що найбільше вам пасуватиме.

Окрім вбрання дуже важливо створити загальний красивий образ. Це має бути досконала зачіска, макіяж, додані прикраси, аксесуар у вигляді сумки та стильне взуття. Завдяки цьому ваш образ матиме неймовірний вигляд.