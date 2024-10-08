Негайно зніміть це: антитрендові речі, які зроблять вас старомодними

Є чимало речей, які чомусь дівчата ще досі носять, а їх бажано замінити, а то й зовсім прибрати з гардероба. Одяг має підкреслювати красу, а не спотворювати образ, тож деяке вбрання краще викинути й більше до нього не повертатися.

Мода циклічна та здатна через деякий час знову повертатися в наші гардероби, пише Lady 24. Однак тут варто звернути увагу на те, що речі, які повертаються з нульових все одно пройшли певне переосмислення дизайнерами, тож не мають свого колишнього вигляду.

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Саме тому їх не варто тримати у своєму гардеробі, бо якщо вони й повернуться, то зазнають змін, а ваші речі так і залишаться старомодними. Щоб мати завжди гарний вигляд, радимо відмовитися від певного вбрання, яке вже давно немає нічого спільного з трендами.

Плаття-светр

Колись теплі светри-туніки чи подовжені светри з горловиною були в моді. Вони ідеально підходили на холодну пору року та доповнювали ботфорти. Цього року такі сукні вважаються моветоном. Замінити такі плаття краще на трикотажні вироби в довжині міді.



Антитрендовий одяг осені 2024 / Фото Pinterest

Безрукавка

Майже 5 років тому в’язана безрукавка була справжнісіньким трендом. У своєму гардеробі її мала кожна модниця та доповнювала безрукавкою свої образи. Тепер ця річ вважається антитрендовою, оскільки її вже ніхто не носить. Замість безрукавки радимо одягнути затишний кардиган.



Антитрендовий одяг осені 2024 / Фото Pinterest

Плаття-жакет

Раніше сукня-жакет з’являлась на червоних доріжках, але зараз різноманітні фасони її витіснили, тож такий подовжений варіант жакета вже вважається неактуальним. Краще зробіть ставку на трендовий замшевий піджак в коричневому кольорі, який зараз на піку популярності.



Антитрендовий одяг осені 2024 / Фото Pinterest

Загалом заведіть собі звичку передивлятися гардероб кожних 3 місяці та прибирати з полиць та вішаків речі, які вже віджили своє. Яким би модним не був ваш зовнішній вигляд, одна антитрендова річ здатна все зіпсувати.