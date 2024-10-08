Мода циклична и способна через некоторое время снова возвращаться в наши гардеробы, пишет Lady 24. Однако здесь стоит обратить внимание на то, что вещи, которые возвращаются с нулевых все равно прошли определенное переосмысление дизайнерами, поэтому не имеют своего прежнего вида.

Читайте также Больше не надевайте это: антитрендовые пуховики, которые уже никто не носит

Именно поэтому их не стоит держать в своем гардеробе, потому что если они и вернутся, то претерпят изменения, а ваши вещи так и останутся старомодными. Чтобы всегда хорошо выглядеть, советуем отказаться от определенного наряда, который уже давно не имеет ничего общего с трендами.

Платье-свитер

Когда-то теплые свитера-туники или удлиненные свитера с горловиной были в моде. Они идеально подходили на холодное время года и дополняли ботфорты. В этом году такие платья считаются моветоном. Заменить такие платья лучше на трикотажные изделия в длине миди.



Антитрендовая одежда осени 2024 / Фото Pinterest

Безрукавка

Почти 5 лет назад вязаная безрукавка была настоящим трендом. В своем гардеробе ее имела каждая модница и дополняла безрукавкой свои образы. Теперь эта вещь считается антитрендовой, поскольку ее уже никто не носит. Вместо безрукавки советуем надеть уютный кардиган.



Антитрендовая одежда осени 2024 / Фото Pinterest

Платье-жакет

Ранее платье-жакет появлялось на красных дорожках, но сейчас различные фасоны его вытеснили, поэтому такой удлиненный вариант жакета уже считается неактуальным. Лучше сделайте ставку на трендовый замшевый пиджак в коричневом цвете, который сейчас на пике популярности.



Антитрендовая одежда осени 2024 / Фото Pinterest

В общем заведите себе привычку пересматривать гардероб каждые 3 месяца и убирать с полок и вешалок вещи, которые уже отжили свое. Каким бы модным ни был ваш внешний вид, одна антитрендовая вещь способна все испортить.