Який одяг купити у жовтні: 5 речей, які вам знадобляться

У кожної з нас має бути капсульний гардероб на осінь, за допомогою якого ми зможемо сформувати багато стильних образів. У жовтні вже варто робити ставку та тепле взуття, тож розповідаємо, що саме вам треба купити.

Не у всіх нас вже сформувався гардероб на жовтень, тому радимо дізнатися про кілька ключових позицій, без яких нам не обійтися, пише Lady 24. Ці речі ви зможете носити до кінця осені, або й на початку зими.

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Вбрання підійде для стилізацій в офісі, на прогулянку чи на свято. Представлені нами речі можна легко поєднувати, тож спробуйте їх додати у свій гардероб.

Куртка

Шкіряні куртки чи бомбери – це мастхев на осінню пору, однак у жовтні треба подбати про теплий варіант верхнього одягу, під який ви зможете одягнути светр. Куртка має бути такою, аби захищати вас від вітру й холоду. Обирайте класичні кольори або ж робіть ставку на яскраві відтінки.

Чоботи

Цього року додайте у свій гардероб жокейські чоботи, які чудово доповнять лосини чи джинси скінні, які повертаються цього сезону в моду. Окрім того, вони вдало пасуватимуть до коротких чи довгих спідниць.

Довге пальто

Пальто в довжині міді чи максі продовжує залишатися на піку популярності. Довгі пальта завоювали любов багатьох модниць, тож радимо додати до списку цю покупку, яка стане гарною інвестицією на багато років.

Светр з горловиною

Лонгліви в холодну пору треба заміняти на гольфи та теплі светри з горловиною. Важливо лише, аби вам в них було тепло. Щодо кольорів і фасонів – обирайте те, що вам найбільше до вподоби.

Довга спідниця

Нехай не лякає вас осінь тим, що треба перейти виключно на джинси та штани. Додавайте у свій гардероб красиву костюмну спідницю, яку можна легко поєднати з черевиками чи чоботами на підборах.