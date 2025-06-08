Цей літній одяг кращий за льон: від нього всі в захваті

У сильну спеку всі ми обираємо вбрання, яке дозволяє тілу дихати, не прилипає, та в якому ми себе максимально комфортно почуваємо. Більшість з нас обожнюють носити влітку льон, завдяки тому, що ця тканина дихає та є легкою, втім є ще одна річ, яка здатна замінити цей матеріал.

Цього літа льон з модних гардеробів витіснить вишивка на люверсах, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear.

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Таке вбрання має дуже стильний вигляд та вже підкорило багатьох модниць. Універсальна модель речей добре стилізується з будь-яким вбранням, та головне, дозволяє тілу дихати й почувати себе комфортно навіть в сильну спеку.

Яке вбрання буде в моді цього літа

Декоративні отвори на тканині можна знайти на будь-яких речах – сукні, сорочці, спідниці, блузі тощо. Дірки в спеку стануть справжнім порятунком у створенні образу. Окрім того, таке вбрання має досить елегантний та красивий вигляд, тож будь-який низ миттєво зробить святковим.

Найчастіше модниці обирають для себе вбрання в білих кольорах, оскільки, як відомо, саме цей колір найменше притягує сонячного світла до тіла. Для створення красивого аутфіту, варто додати будь-яку базову річ та кілька прикрас й аксесуарів для довершення.

Льон завжди був влітку популярним, втім костюми, сорочки, блузи та плаття з дірками стають новим літнім мастхевом. Річ ідеально підходить для пляжу чи прогулянок містом. Щоб створити максимально літній образ, варто поєднати річ з солом’яною сумкою, панамою, в’єтнамками, сандалями, балетками в сіточку чи босоніжками на підборах.

Одяг з вишивкою на люверсах стає новим трендом й підкорює всі модні столиці, тому радимо звернути на нього увагу.

До речі, в нашому матеріалі ми детальніше розповіли про найкрасивіші сукні на літню пору. Як вони виглядають та з чим їх носити – читайте в нашому матеріалі.