Цей літній одяг кращий за льон: від нього всі в захваті
- Вишивка на люверсах стає популярною альтернативою льону в літньому одязі, завдяки своїй здатності дозволяти тілу дихати та комфорту в спеку.
- Цей одяг добре поєднується з базовими речами та аксесуарами, а білий колір є популярним вибором через його здатність відбивати сонячне світло.
У сильну спеку всі ми обираємо вбрання, яке дозволяє тілу дихати, не прилипає, та в якому ми себе максимально комфортно почуваємо. Більшість з нас обожнюють носити влітку льон, завдяки тому, що ця тканина дихає та є легкою, втім є ще одна річ, яка здатна замінити цей матеріал.
Цього літа льон з модних гардеробів витіснить вишивка на люверсах, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear.
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Таке вбрання має дуже стильний вигляд та вже підкорило багатьох модниць. Універсальна модель речей добре стилізується з будь-яким вбранням, та головне, дозволяє тілу дихати й почувати себе комфортно навіть в сильну спеку.
Яке вбрання буде в моді цього літа
Декоративні отвори на тканині можна знайти на будь-яких речах – сукні, сорочці, спідниці, блузі тощо. Дірки в спеку стануть справжнім порятунком у створенні образу. Окрім того, таке вбрання має досить елегантний та красивий вигляд, тож будь-який низ миттєво зробить святковим.
Найчастіше модниці обирають для себе вбрання в білих кольорах, оскільки, як відомо, саме цей колір найменше притягує сонячного світла до тіла. Для створення красивого аутфіту, варто додати будь-яку базову річ та кілька прикрас й аксесуарів для довершення.
Льон завжди був влітку популярним, втім костюми, сорочки, блузи та плаття з дірками стають новим літнім мастхевом. Річ ідеально підходить для пляжу чи прогулянок містом. Щоб створити максимально літній образ, варто поєднати річ з солом’яною сумкою, панамою, в’єтнамками, сандалями, балетками в сіточку чи босоніжками на підборах.
Одяг з вишивкою на люверсах стає новим трендом й підкорює всі модні столиці, тому радимо звернути на нього увагу.
До речі, в нашому матеріалі ми детальніше розповіли про найкрасивіші сукні на літню пору. Як вони виглядають та з чим їх носити – читайте в нашому матеріалі.