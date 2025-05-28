Оксана Караванська представить перформанс у ZAG GALLERY: чим вражатиме подія

Відома дизайнерка Оксана Караванська у неділю, 1 червня, покаже у Львові в ZAG GALLERY фешн-перформанс "Дюрер. Янголи. Спокусниці". У першому в Україні просторі мистецтва, безбарʼєрності та інновацій – це буде перша подія в новому сезоні.

У львівському ZAG GALLERY Оксана Караванська готує мистецький фешн-перформанс, в якому переплететься містика, інтрига й провокація – все у стилі дизайнерки, яка любить дивувати й шокувати, пише 24 Канал.

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Оксана Караванська представить фешн-перфоманс

"Дюрер. Янголи. Спокусниці" – це не просто фешн-історія. Тут одяг – як обряд, модель – як дух, а галерея – як портал.

"Моя нова колекція – про жінку, жіночність та її багатоликість. Вона завжди різна: ангельська, спокуслива, вродлива, загадкова, відьомська і навіть трохи небезпечна. Її тіло може бути струнким, повним, молодим, зівʼялим, але від того не втрачається її справжня сила. Недарма стільки легенд про енергетичні, мольфарські таланти наших жінок. Одна історія про конотопську відьму чого вартує!", – розповіла Оксана Караванська.

Колекція Караванської перегукується з містичною українською традицією. Фешн-перформанс "Дюрер. Янголи. Спокусниці" – це неймовірне дійство, яке повинні побачити глядачі. Подія розпочнеться о 20 години у Львові у ZAG GALLERY (вул. Шота Руставелі, 7).

Цей перформанс буде особливим, оскільки вимагатиме від гостей повної тиші та фокусування.

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