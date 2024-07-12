Дива трапляються: киянка під час відпочинку в парку випадково знайшла сімейну реліквію

Олександра Амброз під час відключення світла вирішила вийти на прогулянку в парк, щоб почитати книжку. Яким було її здивування, коли жінка знайшла сімейну реліквію, яка загубилася десятки років тому.

Неймовірною історією, ніби з фільму, комунікаційниця Олександра Амброз поділилася у мережі. Нині реліквія знову повернулася в сім'ю.

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Зв'язок з минулим сам знайшов жінку

Олександра розповіла, що під час чергового відключення світла вирішила піти на прогулянку і почитати книгу на свіжому повітрі. Жінка знайшла комфортне місце у "Самосаді", що у Києві на Подолі, й почала насолоджуватися читанням.

Неподалік сиділи хлопець з дівчиною та обговорювали захоплення один одного. Олександра випадково стала свідком їхньої розмови, що кардинально змінило її життя.

Так, хлопець розповідав дівчині, що поза роботою має незвичайне хобі – збирати старі книжки, видані українською мовою або видані за кордоном діаспорою. Хлопець розповідав, що купує старі книги на барахолках чи аукціонах. Особливе місце в його колекції обіймають книги з дарчими підписами.

Ось, наприклад, в мене є улюблена книжка Тичини, яку сам автор підписав. Ще й жінці з таким цікавим іменем: Олімпіада Лаврентіївна. Я так мрію дізнатися бодай щось про жінку з таким неймовірним іменем,

– цитує Олександра юнака.

У цю мить у жінки починають тремтіти руки. Олександра повернулася до пари й сказала, що таке ім'я мала її прабабуся. Хлопець дивився на жінку, як вона сама цитує, мов на навіжену. Щоб переконатися, що це одна й та ж людина, він запитав, яке прізвище мала Олімпіада Лаврентіївна. Коли Олександра назвала прізвище прабабусі – Якубова, то юнак сказав, що ця книга належала саме цій жінці.

Жінка була у шоку, адже сімейна реліквія – книга Павла Тичини з особистим підписом – зникла десятки років тому. Як згодом розповів хлопець, якого звати Олексієм, він придбав цю книгу за 1 230 гривень у жовтні 2022 року на одному з аукціонів.

Жінка знайшла сімейну реліквію – книгу, підписану Павлом Тичиною / Фото Олександри Амброз

Книгу продавали на онлайн-аукціоні Violity . Так, збірка Павла Тичини "Тополі арфи гнуть" видало Державне видавництво художньої літератури в 1963 році накладом 8 тисяч примірників. Аукціон за цей лот був запеклим, адже загалом було зроблено 32 ставки, а перемогла пропозиція Олексія у розмірі 1230 гривень.

Хлопець віддав книгу законній власниці, а натомість – попросив розповісти історію про Олімпіаду Лаврентіївну. Окрім того, Олексій також подарував 2 рідкісні книги, щоб Олександра могла їх розіграти за донати для ЗСУ.

У коментарі Суспільному Олександра Амброз розповіла, що Олімпіада Лаврентіївна в часи Другої світової війни працювала в одній з лікарень Києва, у відділенні щелепно-лицьової хірургії. Відомо, що вона робила операції з відновлення зовнішності військовим, які отримали поранення обличчя.

Після війни Олімпіада Лаврентіївна перекваліфікувалася й стала оториноларингологинею, простіше кажучи – лором. Вона була професійною лікаркою, й у неї лікувалося багато тогочасних українських відомих людей, серед яких поети Павло Тичина, Максим Рильський, співаки київського Оперного театру, зокрема Борис Гмиря.

Олімпіада Лаврентіївна – жінка, якій Павло Тичина подарував книгу з власним підписом / Фото Олександри Амброз

Як саме книга з підписом Тичини опинилася в Олімпіади Лаврентіївни – у сім'ї достеменно не знають. Рідні припускають, що це могла бути подяка за лікування. Що стосується зникнення збірки Тичини, то в сім'ї вважають, що її могли взяти квартиранти, які потім винаймали квартиру, в якій жила Олімпіада Лаврентіївна.

Для мене ця історія – це своєрідний зв'язок із минулим, це знак, що у своєму житті я роблю щось правильно, щось, що вже робили свого часу у моїй родині,

– резюмує Олександра Амброз.

До слова, історія, якою Олександра поділилася у мережі Х, зібрала майже 1 мільйон переглядів. Тисячі користувачі залишають вподобання та активно репостять неймовірну історію.