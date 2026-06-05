Для події вона обрала монохромний, проте стильний образ. Фото та відео Зеленська опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

Вас також може зацікавити У розкішній кутюрній сукні: 56-річна Дженніфер Лопес підкорила червону доріжку в Нью-Йорці

Для заходу перша леді України обрала чорний костюм, який складався з вільних штанів та жакета з асиметричним запахом і тонким поясом на талії.

Олена Зеленська в Національній опері / Фото з інстаграму першої леді

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Образ Олена Зеленська доповнила чорними підборами та лаконічними сережками. Її волосся вклали в м'які хвилі, а макіяж зробили у ніжних нюдових відтінках.

Про що опера "Матері Херсона", яку відвідала Олена Зеленська?

Вона розповідає історію двох жінок із Херсона, які вирушають у небезпечну подорож, щоб повернути своїх дочок із тимчасово окупованого Криму. За сюжетом матері долають понад 4 тисячі кілометрів через кілька країн та окуповані території України.

В основі твору – реальні історії українок, які під час війни намагалися повернути своїх дітей з окупації.

Диригенткою проєкту стала Кері-Лінн Вілсон. У опері також взяли участь оркестр і хор Національної опери України, Дитячий хор КДМЛ ім. М. В. Лисенка та ансамбль "Київська камерата".