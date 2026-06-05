Поява акторки на червоній доріжці викликала справжній фурор серед папараці та шанувальників. Детальніше про її образ – розповіло видання Marie Claire.

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Що одягнула Дженніфер Лопес на прем'єру фільму "Офісний роман"?

Для цієї особливої події 56-річна співачка обрала приголомшливу сукню з весняно-літньої колекції кутюрного бренду Miss Sohee SS25 Couture. Напівпрозоре вбрання нюдового відтінку ідеально підкреслило фігуру зірки.

Родзинкою образу став глибокий фігурний корсет, що виділив зону декольте, а також вишукана ручна вишивка. Водночас сукня Джей Ло декорована квітковими мотивами у білих та сріблястих тонах, об'ємними деталями зі стразами, а на стегні зірки можна побачити витончене зображення білого птаха.

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Над бездоганним аутфітом працював її незмінний тандем зіркових стилістів – Роб Зангарді та Маріель Гаєн, як зауважила зірка у своєму інстаграмі. Вони доповнили образ Лопес лаконічним атласним клатчем у тон вишивки, блискучим браслетом і розкішними сережками-підвісками.

Волосся Джей Ло було зібране в елегантну високу зачіску з кількома випущеними пасмами, що м'яко обрамляли обличчя. А в макіяжі візажисти традиційно зробили ставку на фірмове сяйво шкіри, нюдові губи та виразний акцент на очі.

Зауважимо, днями наша редакція розповідала про колір волосся, який омолоджує на 15 років. До речі, Дженніфер Лопес часто обирає цей відтінок, щоб виглядати значно молодшою за свій вік.

Який сюжет фільму "Офісний роман"?

Дженніфер Лопес грає Джекі Круз – успішну перфекціоністку, яка є пілотесою та генеральною директоркою успішної авіакомпанії AirCruz. Вона закохується у свого підлеглого – харизматичного британського юриста Деніела Бланчфлауера, якого втілив Бретт Ґолдштейн. Їхній таємний роман стає великим кар'єрним ризиком, оскільки порушує корпоративні правила компанії.

Режисером фільму став Ол Паркер, відомий за стрічками Mamma Mia! 2 та "Квиток до раю". Сценарій до стрічки написав Бретт Ґолдштейн у співавторстві з Джо Келлі.

Разом із Лопес та Ґолдштейном у фільмі знялися Едвард Джеймс Олмос, Бетті Ґілпін, Бредлі Вітфорд, Емі Седаріс та Тоні Гейл.