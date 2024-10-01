Олімпійська чемпіонка вперше прикрасила собою обкладинку українського глянцю Playboy. На обкладинці вона постала у молочній шифоновій сукні з шаблею в руках.

Цікаво У бездоганній вишиванці за 10 тисяч гривень: Олена Зеленська вчергове повторила свій образ

Фехтувальниця отримала на Олімпійських іграх золоту медаль, тож редакція вирішила, що саме Ольга Харлан повинна прикрасити собою вересневий номер. На презентацію ж спортсменка прийшла у скромному аутфіті, який їй неймовірно личив.

Бездоганний образ Ольги Харлан

Спортсменка приміряла розкішний костюм у трендовому бордовому відтінку від українського бренду L'eskizzo. Він складався зі штанів палаццо та бездоганного жакета з прорізаними рукавами. На сайті бренду костюм коштує 23 тисячі гривень. Рукави мають ледь помітну блискавку, тож рукави можна за бажанням застібнути.

Аутфіт Ольга Харлан доповнила базовими чорними туфлями на підборах та цікавою сумкою в леопардовий принт з дерев’яною ручкою. Фехтувальниця зробила мінімалістичний пучок, а візажисти підкреслили її красу ніжним макіяжем.

Родзинки вишуканому образу додали прикраси від відомої української дизайнерки Світлани Бевзи. Харлан одягнула сережки та кольє у вигляді колосків. Це найвідоміші аксесуари Bevza, які мають у своєму арсеналі прикрас багато українських зірок.

Нагадаємо, що саме Ольга Харлан здобула перше "золото" для України на Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Фехтувальниця у командному турнірі вирвала перемогу з рук представниць Кореї. Ольга Харлан виставила свою переможну шаблю на аукціон, яку продали за 10 мільйонів гривень, а отримані кошти пішли на закупівлю автоматизованих турелей "ШаБля" для Сил оборони.