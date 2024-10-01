Олимпийская чемпионка впервые украсила собой обложку украинского глянца Playboy. На обложке она предстала в молочном шифоновом платье с саблей в руках.

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Фехтовальщица получила на Олимпийских играх золотую медаль, поэтому редакция решила, что именно Ольга Харлан должна украсить собой сентябрьский номер. На презентацию же спортсменка пришла в скромном аутфите, который ей невероятно подходил.

Безупречный образ Ольги Харлан

Спортсменка примерила роскошный костюм в трендовом бордовом оттенке от украинского бренда L'eskizzo. Он состоял из брюк палаццо и безупречного жакета с прорезанными рукавами. На сайте бренда костюм стоит 23 тысячи гривен. Рукава имеют едва заметную молнию, поэтому рукава можно по желанию застегнуть.

Аутфит Ольга Харлан дополнила базовыми черными туфлями на каблуках и интересной сумкой в леопардовый принт и деревянной ручкой. Фехтовальщица сделала минималистичный пучок, а визажисты подчеркнули ее красоту нежным макияжем.

Изюминки изысканному образу добавили украшения от известного украинского дизайнера Светланы Бевзы. Харлан надела серьги и колье в виде колосков. Это самые известные аксессуары Bevza, которые имеют в своем арсенале украшений многие украинские звезды.

Напомним, что именно Ольга Харлан получила первое "золото" для Украины на Олимпийских играх-2024 в Париже. Фехтовальщица в командном турнире вырвала победу из рук представительниц Кореи. Ольга Харлан выставила свою победную саблю на аукцион, которую продали за 10 миллионов гривен, а полученные средства пошли на закупку автоматизированных турелей "ШаБля" для Сил обороны.