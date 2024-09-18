Не викидайте старий піджак: його легко можна оновити завдяки яскравій стрічці

У нашому гардеробі точно є речі, які ще не вважаються антитрендовими, але й вже не дуже підходять до наших образів. У мережі є чимало відеороликів, які показують, як можна старим речам дати нове життя. Далі розповімо, як додати особливої родзинки жакету.

Тік ток кріейторка Аліна Гніденко часто показує своїм підписникам, як створює корсети, сукні та перешиває старі джинси або оновлює дещо скучне вбрання. Цього разу дизайнерка вирішила продемонструвати доволі легке оновлення жакета, яке не потребує великих зусиль.

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Якщо для того, щоб пошити корсет чи сукню, нам знадобляться лекала, швейна машинка та вміння з нею працювати, то у випадку з жакетом, вам лише потрібно відібрати блейзер з гардероба, який вам вже трохи набриднув, щоб цікаво його оновити, булавки та яскраву стрічку.

Як оновити старий жакет

Дівчина взяла оверсайз піджак в сірому кольорі маскулінного крою. Вона радить одягнути його на манекен, якщо він у вас є, якщо ж ні – скористайтеся рейлом та повісьте блейзер на вішак або ж взагалі можете цю маніпуляцію зробити на будь-кому, хто його одягне. Якщо піджак буде лежати, то вам буде достатньо незручно.

Після цього треба проколоти булавки в рукав жакета згори до низу з обох боків. Проміжки мають бути однаковими, щоб все було рівномірно та красиво. На рукав жакета дівчина прикріпила 16 булавок, а далі протягнула від початку рожеву стрічку, склавши її вдвоє, а на кінці зав’яжіть бантик.

Як додати стрічку в рукав жакета: дивіться відео

Кріейторка використала рожеву стрічку, яку поєднала зі штанами в тон. Ви можете ж обрати той колір, який вам до вподоби та поєднати з джинсами, штанами чи спідницею. Це може бути біла стрічка, червона чи трендова бордова. Відштовхуйтеся від власних смаків та вподобань.