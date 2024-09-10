Антитрендові пальта, які вийшли з моди: цей одяг не має бути у вашому гардеробі

Якщо ви хочете залишатися стильними, то обов’язково маєте позбуватися в гардеробі від речей, які вже вийшли з моди та вважаються неактуальними. Всього лише одна річ здатна повністю зіпсувати ваш образ.

Стилісти рекомендують без будь-якого жалю прощатися з одягом, який вийшов з моди, пише Lady 24. Попри те, що мода циклічна, чекати моменту, коли застаріле пальто знову стане актуальним – марна трата часу. Якщо мода на них минула, позбувайтеся їх та беріться за покупку трендового верхнього одягу, інакше всі ваші старання з образами зведуться нанівець.

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Антитрендові пальта осені

Пальто – це головний убір, тож в осінніх образах воно буде номером один і вмить здешевить будь-який аутфіт, тому рекомендуємо замінити стару модель на нову.

Пальто на змійці

Такі пальта були популярні дуже давно. Зараз їх майже ніхто не носить, тож постарайтеся прибрати зі свого гардероба цю річ. Такий фасон старомодний та не пасуватиме ні під жоден образ.



Антитрендові пальта осені / Фото Pinterest

Пальто з хутряним коміром

Хутряні коміри на пальтах – це суцільний моветон, тому від них точно треба позбутися. Колись такий комір був справжнім шиком, зараз це вже несмак та суцільний антитренд.



Антитрендові пальта осені / Фото Pinterest

Пальто до коліна

Такі пальта були колись модними, але зараз у тренді довжина максі, тож вони автоматично випадають з ланки модних пальт на осінню пору. Пальто до коліна у своїх образах краще не використовувати взагалі.



Антитрендові пальта осені / Фото Pinterest

З антитрендовим верхнім одягом на осінь розібралися. А як щодо взуття? Не радимо обирати для себе черевики зі шнурівками, короткі лаковані чоботи й туфлі з круглим носком.