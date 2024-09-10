Стилисты рекомендуют без всяких сожалений прощаться с одеждой, которая вышла из моды, пишет Lady 24. Несмотря на то, что мода циклична, ждать момента, когда устаревшее пальто снова станет актуальным – пустая трата времени. Если мода на них прошла, избавляйтесь от них и беритесь за покупку трендовой верхней одежды, иначе все ваши старания с образами сведутся на нет.

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Антитрендовые пальто осени

Пальто – это головной убор, поэтому в осенних образах оно будет номером один и моментально удешевит любой аутфит, поэтому рекомендуем заменить старую модель на новую.

Пальто на змейке

Такие пальто были популярны очень давно. Сейчас их почти никто не носит, поэтому постарайтесь убрать из своего гардероба эту вещь. Такой фасон старомодный и не подойдет ни под один образ.



Антитрендовые пальто осени / Фото Pinterest

Пальто с меховым воротником

Меховые воротники на пальто – это сплошной моветон, поэтому от них точно надо избавиться. Когда-то такой воротник был настоящим шиком, сейчас это уже безвкусица и сплошной антитренд.



Антитрендовые пальто осени / Фото Pinterest

Пальто до колена

Такие пальто были когда-то модными, но сейчас в тренде длина макси, поэтому они автоматически выпадают из ряда модных пальто на осеннюю пору. Пальто до колена в своих образах лучше не использовать вообще.



Антитрендовые пальто осени / Фото Pinterest

С антитрендовой верхней одеждой на осень разобрались. А как насчет обуви? Не советуем выбирать для себя ботинки со шнуровками, короткие лакированные сапоги и туфли с круглым носком.