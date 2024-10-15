Кожного сезону у світі моди формується список речей, який є застарілим та здатен зіпсувати наш образ, пише Lady 24. Верхній одяг в холодну пору року є показником вашого почуття стилю та смаку. Саме тому варто обов’язково відмовитися від речей, які вже давно вийшли з моди.

До теми Перестаньте купувати це вже: що перестане бути модним у 2025 році

Коротке пальто

Пальто в короткій довжині було модним дуже давно. Зараз практично такі пальта не користуються популярністю, тому від них треба відмовитися. Найчастіше варіант такого пальта зустрічається на старших жінках, втім їм теж варто позбутися такого фасону та вибрати довший верхній одяг.



Антитрендові пальта осені / Фото Pinterest

Пальто з капюшоном

Ці пальта виглядають дещо смішно й не зовсім практично. Їх створили для того, аби завдяки капюшону ми могли захиститися від вітру та дощу, втім виглядає такий верхній одяг не стильно й антитрендово. Як альтернативу краще обрати пуховик з капюшоном.



Антитрендові пальта осені / Фото Pinterest

Пальто на блискавці

Модель пальта на блискавці переважає для жінок старшого віку, але навіть такий верхній одяг вже теж вийшов з моди. Краще робити ставку на елегантне пальто з ґудзиками, яке підкреслить образ, а от від блискавки, яка додає пальту дешевизни варто відмовитися.



Антитрендові пальта осені / Фото Pinterest

Купуйте цієї осені пальта в довжині максі чорного, сірого чи коричневого кольору на ґудзиках, чи з поясом, які зможуть вдало доповнити ваші найкращі образи з кросівками чи чоботами на підборах.