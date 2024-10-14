Кожного року на перший план виходять сезонні тенденції одягу, взуття чи аксесуарів, а на задній план відходять речі, які були раніше популярними та вже не є затребуваними у світі моди, пише Lady 24.

Зверніть увагу Що не треба купувати цієї осені: стилістка розповіла, що вийшло з моди

Щоб почувати себе в речах стильно та модно, варто позбутися від деякого вбрання, яке вже цього року втратило популярність й не з’явиться в моді впродовж 2025 року.

Прозора водолазка

Попри те, що прозорі тканини будуть популярними у 2025 році, від повністю прозорих водолазок, які є дещо вульгарними – треба відмовитися. Краще звернути увагу на принтовані тканини, які не будуть просвічувати бюстгальтер.



Речі, які вийдуть з моди у 2025 році / Фото Pinterest

Замшеві ботфорти

Цього року високі ботфорти з’являлися ще на подіумах чи в образах відомих модниць, однак наступного року вони повністю вийдуть з моди. На заміну їм прийдуть жокейські чоботи до колін зі шкіри.



Речі, які вийдуть з моди у 2025 році / Фото Pinterest

Штани карго

На штани карго в певний період був справжнісінький бум, однак ці штани не будуть модними у 2025 році. Від них краще позбутися та придбати для себе базові палаццо, які ідеально пасують до будь-якого взуття.



Речі, які вийдуть з моди у 2025 році / Фото Pinterest

Джинси з розрізами збоку

У багатьох з нас у гардеробі могли залишитися широкі джинси з передніми чи бічними розрізами. Вони не є суцільним антитрендом, але наразі їх вже ніхто не носить й не буде носити у майбутньому році.



Речі, які вийдуть з моди у 2025 році / Фото Pinterest

Якщо ви стежите за тенденціями та хочете, щоб ваші образи мали свіжий та красивий вигляд, то радимо звернути увагу на ці кілька речей, які вийдуть з моди у 2025 році.