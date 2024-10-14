Ежегодно на первый план выходят сезонные тенденции одежды, обуви или аксессуаров, а на задний план отходят вещи, которые были ранее популярными и уже не являются востребованными в мире моды, пишет Lady 24.

Обратите внимание Что не надо покупать этой осенью: стилист рассказала, что вышло из моды

Чтобы чувствовать себя в вещах стильно и модно, стоит избавиться от некоторых нарядов, которые уже в этом году потеряли популярность и не появятся в моде в течение 2025 года.

Прозрачная водолазка

Несмотря на то, что прозрачные ткани будут популярными в 2025 году, от полностью прозрачных водолазок, которые являются несколько вульгарными – надо отказаться. Лучше обратить внимание на принтованные ткани, которые не будут просвечивать бюстгальтер.



Вещи, которые выйдут из моды в 2025 году / Фото Pinterest

Замшевые ботфорты

В этом году высокие ботфорты появлялись еще на подиумах или в образах известных модниц, однако в следующем году они полностью выйдут из моды. На замену им придут жокейские сапоги до колен из кожи.



Вещи, которые выйдут из моды в 2025 году / Фото Pinterest

Брюки карго

На брюки карго в определенный период был настоящий бум, однако эти штаны не будут модными в 2025 году. От них лучше избавиться и приобрести для себя базовые палаццо, которые идеально подходят к любой обуви.



Вещи, которые выйдут из моды в 2025 году / Фото Pinterest

Джинсы с разрезами сбоку

У многих из нас в гардеробе могли остаться широкие джинсы с передними или боковыми разрезами. Они не являются сплошным антитрендом, но пока их уже никто не носит и не будет носить в будущем году.



Вещи, которые выйдут из моды в 2025 году / Фото Pinterest

Если вы следите за тенденциями и хотите, чтобы ваши образы имели свежий и красивый вид, то советуем обратить внимание на эти несколько вещей, которые выйдут из моды в 2025 году.