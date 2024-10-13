В своем тиктоке Алиса Пяткова тщательно разобрала наряды, обувь и аксессуары, которые уже сдали свои позиции.

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Чтобы стильно выглядеть надо составлять образы на основе базовых элементов гардероба и трендовых вещей. Важно время от времени просматривать свой гардероб и избавляться от вещей, которые уже перестали быть актуальными.

Клетчатая рубашка

Несмотря на то, что клетчатая рубашка – это база, их очень часто носили в этом и прошлом сезоне, поэтому сейчас они уже имеют заезженный вид. Лучше на некоторое время отказаться от этого элемента гардероба, поскольку он уже всем надоел.



Вещи, которые не стоит покупать в 2024 году / Фото Pinterest

Украшение на шнуровке

Различные птички, цветочки или сердечки были очень модными в определенный период времени. Впрочем их приобрели настолько много девушек, что в конце концов они стали уже неактуальными. От украшения на шнуровке, которая несколько раз обертывает кожу, этого сезона надо избавиться.



Вещи, которые не стоит покупать в 2024 году / Фото из инстаграма Инны Мирошниченко

Сумки кросс-боди на цепочках

Стилист не рекомендует в этом сезоне покупать сумки кросс-боди на цепочках. Если хотите купить сумку, которая будет актуальна в этом сезоне и дополнит ваши образы и выводить их на новый уровень, то сумки с цепями только все испортят.



Вещи, которые не стоит покупать в 2024 году / Фото Pinterest

Кроссовки New Balance 530

Также не стоит добавлять в свой гардероб кроссовки New Balance 530, если вы хотите носить их с классическими образами. Сейчас они выполняют роль кроссовок, а не трендовой обуви.



Вещи, которые не стоит покупать в 2024 году / Фото Pinterest