У своєму тіктоці Аліса П’яткова ретельно розібрала вбрання, взуття та аксесуари, які вже здали свої позиції.

Дивіться також Мають дешевий вигляд: які шапки не можна носити у 2024 році

Щоб стильно виглядати треба складати образи на основі базових елементів гардероба та трендових речей. Важливо час від часу переглядати свій гардероб та позбавлятися від речей, які вже перестали бути актуальними.

Картата сорочка

Попри те, що картата сорочка – це база, їх дуже часто носили цього й минулого сезону, тому наразі вони вже мають заїжджений вигляд. Краще на деякий час відмовитися від цього елемента гардероба, оскільки він вже всім набриднув.



Речі, які не варто купувати у 2024 році / Фото Pinterest

Прикраса на шнурівці

Різноманітні пташечки, квіточки чи сердечка були дуже модними в певний період часу. Втім їх придбали настільки багато дівчат, що зрештою вони стали вже неактуальними. Від прикраси на шнурівці, яка кілька разів обгортає шкіру, цього сезону треба позбутися.



Речі, які не варто купувати у 2024 році / Фото з інстаграму Інни Мірошниченко

Сумки крос-боді на ланцюжках

Стилістка не рекомендує в цьому сезоні купувати сумки крос-боді на ланцюжках. Якщо хочете купити сумку, яка буде актуальна в цьому сезоні та доповнить ваші образи та виводити їх на новий рівень, то сумки з ланцюгами лише все зіпсують.



Речі, які не варто купувати у 2024 році / Фото Pinterest

Кросівки New Balance 530

Також не варто додавати до свого гардероба кросівки New Balance 530, якщо ви хочете носити їх з класичними образами. Зараз вони виконують роль кросівок, а не трендового взуття.



Речі, які не варто купувати у 2024 році / Фото Pinterest