Вік не перешкода: немолода пара з Південної Кореї вразила світ своїми підтягнутими формами

Південнокорейські фітнес-інфлюенсери Кім Сунок, якій 57 років, і Кан Чандон, якому 62 роки, є взірцями здорового старіння.

Як виглядає пара та що вони роблять для того, щоб попри поважний вік залишатися у формі, розповідаємо далі.

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Як живе пара фітнес-інфлюенсерів

Кім та Кан виглядають більш підтягнуто, ніж велика кількість значно молодших людей, а на своїй сторінці в інстаграм показують, як вони тренуються разом у тренажерному залі, займаються на велотренажерах, роблять присідання, тримаючись за руки, і подорожують.

Пара погоджується, що старіє досить добре. Вони кажуть, що зараз здоровіші та щасливіші, ніж у молодості, зокрема через гарну фізичну форму.

Як ділиться подружжя, вони були відносно активними протягом усього свого життя, але не були такими здоровими, як зараз. Досягти значних результатів їм вдалося тільки тому, що вони продовжують кидати собі виклики й розвивають глибше розуміння один одного.

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Поворотний момент в їхньому житті стався близько двох років тому, коли Кан вирішив спробувати зробити фотосесію свого тіла. Ідея робити професійні фотографії підтягнутих фігур у студійних умовах доволі популярна в Кореї. Багато людей використовують знімки, щоб мотивувати себе досягти найкращої форми.

Як пара виглядає: дивіться фото

Мені щойно виповнилося 60. Я бачив, що багато молодих людей так фотографуються. Я подумав, що повинен кинути виклик самому собі,

– ділиться чоловік.

Під час підготовки до фотосесії до нього приєдналася дружина і вони цілий рік разом дотримувалися суворого режиму тренувань і харчування.

Люди нашого віку не можуть за пів року підготуватися до фотосесії, як молодь. Стає дуже важко наростити м’язову масу, коли ви досягаєте певно віку,

– пояснив Кан.

У результаті парі все ж вдалося досягнути разючих результатів та навіть отримати дещо більше. Для Кім, яка раніше пробувала такі тренування, як плавання та пілатес, заняття з вагою виявилися найкращим способом досягти стрункої фігури, а також позбутися болю в спині, від якого вона колись страждала. Крім того, спорт допоміг парі побудувати ще глибший зв’язок, тому Кім каже, що тепер вона щасливіша, ніж у молодості.

Тепер, коли у нас є спільне хобі й ми разом здорові, я відчуваю справжнє щастя, особливо коли ми думаємо про те, якими видами діяльності ми можемо займатися разом у майбутньому. Це дає нам багато позитивної енергії,

– зауважує жінка.

Як пара тренується: дивіться відео

Зараз вона та чоловік дотримуються здорових звичок, які виробили під час підготовки до фотосесії. Вони разом ходять у спортзал п’ять днів на тиждень, мають здорове, збалансоване харчування, але не надто обмежують себе.

Популярність же фітнес-інфлюенсерів почалася ще у 2022 році, коли їхня донька опублікувала в тікток відео, на якому сім’я тренується разом на задньому дворі будинку у Каліфорнії.

Коли твої божевільні азійські батьки відвідують тебе в Лос-Анджелесі й все, що їх цікавить – це тренування, протеїн і спортивний одяг,

– підписала дівчина ролик.

Це відео разом з наступними стало вірусним. Люди з усього світу були вражені парою, яка тепер регулярно веде свої соцмережі.

Ми дуже вагалися щодо соцмереж, тому що ми виставляємо на показ своє особисте життя. Для деяких людей соцмережі – це робота та спосіб заробітку. Для нас це не так, і ми все ще відкриваємо наше життя для всіх,

– каже Кім.

Вона додає, що багато молодих людей пишуть їм, що вони мріють постаріти так само і відчувають справжню мотивацію почати тренуватися, тож подружжя не планує зупинятися. Зокрема, вони хочуть написати книгу про свій досвід гарного старіння, щоб надихнути інших.