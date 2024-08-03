Якою була незвична історія кохання пари та скільки вони заробляють на свої сміттєвих знахідках, розповідаємо далі.

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Як пара заробляє на речах зі смітників

Вони знайшли кохання в безнадійному місці. Роман 35-річного Дейва Шеффілда та 39-річної Ерін спалахнув біля сміттєвих контейнерів. Вони обидвоє полюбляють знаходити цінні речі на смітниках, тож саме з цього почалася їхня історія.

Ми зустрілися на смітнику. Я побачила його, підняла голову й запитала, що він робить. Він вистрибнув, обтрусився й ми провели день, пірнаючи в смітники,

– пригадує Ерін.

Як пару шукає речі на смітниках: дивіться відео

З часом їхня дружба переросла у стосунки, а після 15 років спільного життя та весілля у подружжя з'явилася дитина, яка, до речі, спить у ліжечку, яке також знайшли на смітнику. З появою доньки Евелін, Шеффілди кажуть, що не можуть дочекатися, коли долучать її до "сімейного бізнесу".

Евелін почувається чудово, вона так швидко росте. Ми справді щасливі,

– ділиться Ерін.

Пара розповідає, що свій шлях вони розпочинали з перебирання речей, які викидали студенти наприкінці навчального року, але потім розширили діяльність.

Маючи більше вільного часу під час пандемії, Ерін і Дейв з головою поринули у свою місію та почали продавати меблі, металобрухт та інші речі зі смітників онлайн. Зараз подружжя продає більшість своїх знахідок.

За оцінками Дейва, їхній бізнес приносить їм близько 20 000 доларів на рік.

Деякі речі, однак, вони вважають за краще зберігати. Так пара не перепродає предмети, які можуть стати гарними подарунками один одному чи знадобитися у господарстві.

До прикладу, на одну з річниць Дейв знайшов свіжі троянди на смітнику, а також партнери дарували один одному знайдені чашки для кави, свічники та навіть горщики для квітів.