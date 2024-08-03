Какой была необычная история любви пары и сколько они зарабатывают на своих мусорных находках, рассказываем далее.

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Как пара зарабатывает на вещах со свалок

Они нашли любовь в безнадежном месте. Роман 35-летнего Дэйва Шеффилда и 39-летней Эрин вспыхнул возле мусорных контейнеров. Они оба любят находить ценные вещи на свалках, поэтому именно с этого началась их история.

Мы встретились на свалке. Я увидела его, подняла голову и спросила, что он делает. Он выпрыгнул, отряхнулся и мы провели день, ныряя в мусорники,

– вспоминает Эрин.

Как пара ищет вещи на свалках: смотрите видео

Со временем их дружба переросла в отношения, а после 15 лет совместной жизни и свадьбы у супругов появился ребенок, который, кстати, спит в кроватке, которую также нашли на свалке. С появлением дочери Эвелин, Шеффилды говорят, что не могут дождаться, когда приобщат ее к "семейному бизнесу".

Эвелин чувствует себя прекрасно, она так быстро растет. Мы действительно счастливы,

– делится Эрин.

Пара рассказывает, что свой путь они начинали с переборки вещей, которые выбрасывали студенты в конце учебного года, но потом расширили деятельность.

Имея больше свободного времени во время пандемии, Эрин и Дэйв с головой погрузились в свою миссию и начали продавать мебель, металлолом и другие вещи со свалок онлайн. Сейчас супруги продают большинство своих находок.

По оценкам Дэйва, их бизнес приносит им около 20 000 долларов в год.

Некоторые вещи, однако, они предпочитают хранить. Так пара не перепродает предметы, которые могут стать хорошими подарками друг другу или понадобиться в хозяйстве.

К примеру, на одну из годовщин Дэйв нашел свежие розы на свалке, а также партнеры дарили друг другу найденные чашки для кофе, подсвечники и даже горшки для цветов.