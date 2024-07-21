Интересной историей она поделилась на Reddit. В заметке женщина отметила, что считает этот браслет одной из лучших своих находок.

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Браслет от Tiffany & Co среди прочего хлама

Женщина в сети рассказала, что купила вазу с различными ювелирными изделиями за 10 долларов. Среди прочего хлама на самом дне был браслет от известного ювелирного производителя Tiffany & Co. Это оказался классический браслет, стоимость которого могу достигать более 500 долларов.

В сети женщина рассказала, что почистила браслет и обнаружила на нем лишь несколько царапин. По ее подсчетам, браслет обошелся ей примерно в 34 цента. К такому выводу женщина пришла, разделив общую стоимость на количество украшений, которые были в весе.

Женщина нашла браслет Tiffany & Co: смотрите фото

В комментариях под сообщением отмечают, что этот браслет может быть и подделкой, однако окончательный ответ смогут дать только эксперты. Если же окажется, что браслет от Tiffany & Co оригинальный, то это настоящий подарок судьбы, ведь стоимость классического браслета на официальном сайте достигает 575 долларов.



Стоимость браслета на официальном сайте / Скриншот