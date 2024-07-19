Как она приобрела за несколько долларов украшение, что может стоить сотни, и как выглядит ювелирное изделие, рассказываем дальше.

Также интересно Девушка приобрела секретную вазу с украшениями и нашла настоящий клад от Swarovski

Как женщина купила ценное украшение за несколько долларов

Женщина рассказала на Reddit, что приобрела в комиссионном магазине украшение стоимостью 12,51 доллара. На нем было клеймо "LGL 10kt", но она не знала, что это значит, поэтому решила отнести находку к ювелиру.

Теперь пользовательница соцсети подозревает, что на ценнике была указана неправильная стоимость, ведь оказалось, что украшение является достаточно ценным.

Экспертиза подтвердила, что золото, бриллианты и рубины – настоящие! Это колье только после чистки и на вид, как новое,

– поделилась автор сообщения, зарегистрированная под ником Pumpkinhead82.

Как выглядит украшение: смотрите фото

Она добавила, что по словам ювелира, подобные подвески продают за 300 – 400 долларов.

Сотни людей в комментариях признались, что были ошеломлены, ведь найти настоящие ювелирные украшения в комиссионных магазинах – огромная редкость, потому что их тщательно проверяют и оценивают перед тем, как выставить на продажу.

Возможно, цена должна была быть 1,251 доллара, но кассир не там поставил запятую,

– предположил один из участников обсуждения.

Женщина отметила, что сначала сама так подумала, но потом поняла, что это не может быть правдой, ведь в этом магазине не используют точки в ценниках.

Другие пользователи сети же поздравили автора с невероятной покупкой.

"Всегда приятно получить несколько настоящих драгоценных камней", "Это просто удивительно! Вам очень повезло!", "Орлиный глаз! Поздравляю с замечательной находкой!", – писали люди.

В общем сообщение женщины собрало несколько сотен лайков.