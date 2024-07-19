Як вона придбала за кілька доларів прикрасу, що може коштувати сотні, та як виглядає ювелірний виріб, розповідаємо далі.

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Як жінка купила коштовну прикрасу за кілька доларів

Жінка розповіла на Reddit, що придбала в комісійному магазині прикрасу вартістю 12,51 долара. На ній було клеймо "LGL 10kt", але вона не знала, що це означає, тож вирішила віднести знахідку до ювеліра.

Тепер користувачка соцмережі підозрює, що на ціннику була вказана неправильна вартість, адже виявилось, що прикраса є досить цінною.

Експертиза підтвердила, що золото, діаманти та рубіни – справжні! Це кольє щойно після чистки й на вигляд, як нове,

– поділилась авторка допису, зареєстрована під ніком Pumpkinhead82.

Як виглядає прикраса: дивіться фото

Вона додала, що за словами ювеліра, подібні підвіски продають за 300 – 400 доларів.

Сотні людей у коментарях зізналися, що були приголомшені, адже знайти справжні ювелірні прикраси у комісійних магазинах – величезна рідкість, бо їх ретельно перевіряють та оцінюють перед тим, як виставити на продаж.

Можливо, ціна мала бути 1,251 долара, але касир не там поставив кому,

– припустив один з учасників обговорення.

Жінка зауважила, що спершу сама так подумала, але потім зрозуміла, що це не може бути правдою, адже у цьому магазині не використовують крапки у цінниках.

Інші користувачі мережі ж привітали авторку з неймовірною покупкою.

"Завжди приємно здобути кілька справжніх дорогоцінних каменів", "Це просто дивовижно! Вам дуже пощастило!", "Орлине око! Вітаю з чудовою знахідкою!", – писали люди.

Загалом допис жінки зібрав кілька сотень лайків.