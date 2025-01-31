5 неймовірних парфумів для чоловіка: аромати для тих, хто знає собі ціну

Чоловіки обожнюють гарно пахнути, але інколи перед ними стоїть непростий шлях вибору аромату. Є певні запахи, які подобаються однаково сильно як чоловікам, так і жінкам. Якщо ви в пошуках подарунка для чоловіка, тоді радимо звернути увагу на кілька розкішних парфумів.

Для чоловіків є певний перелік витончених ароматів з різних ольфакторних груп – від цитрусових до пряних, пише 24 Канал з посиланням Cosmopolitan. Один з цих парфумів точно сподобається чоловікові та стане одним з улюблених ароматів у його колекції.

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Dior Homme

Нову версію легендарного аромату створив Франсіс Куркджан. Квіткова нота ірису сплітається з теплою амброю та ветивером. Чоловікам сподобається мінімалістичний флакон з колірним градієнтом на склі.



Ефектні аромати для чоловіків / Фото Pinterest

Tom Ford Ombré Leather

Фланкер знаменитого аромату має кращий запах, ніж первинна версія. Шкіряний акорд нагадує аромат одягу зі шкіри чи салон нового автомобіля, відтінений жасмином самбака і фіалкою на базі з кедрової деревини й запашного тютюну.



Чуттєві аромати для чоловіків / Фото Pinterest

Montblanc Legend

Фужерний аромат відкривається прохолодним стартом, з яскравим фруктовим розкриттям й базою з бобів тонка та сухого дубового моху. Далі розкривається запах запашної лаванди й лимонної вербени, які переплітаються нотами ананаса й червоного яблука з квітковими пахощами герані й троянди.



Ефектні аромати для чоловіків / Фото Pinterest

Acqua di Parma Colonia

Нові парфуми є переосмисленням першого аромату створеного у 1916 році. У новій версії вже вища концентрація ароматичних речовин й доданий іланг-іланг. Аромат розкривається цитрусовими бризками грейпфрута, бергамота й апельсина. Завершують звучання парфумів ноти пачулів та ветивера.



Чуттєві аромати для чоловіків / Фото Pinterest

Franck Boclet, Tobacco

Парфумована вода наповнена нотами міцного тютюну й пікантного імбиру. Серце аромату оповите пахощами гвоздики, кедрової деревини й бобів тонка, а базова ноа пахне сухим ветивером, бензоїном та солодкою ваніллю.



Ефектні аромати для чоловіків / Фото Pinterest