5 неймовірних парфумів для чоловіка: аромати для тих, хто знає собі ціну
- Стаття пропонує п'ять розкішних парфумів для чоловіків з різними ароматичними нотами, включаючи Dior Homme, Tom Ford Ombré Leather, Montblanc Legend, Acqua di Parma Colonia та Franck Boclet, Tobacco.
- Описані парфуми містять різноманітні ноти, такі як ірис, шкіряний акорд, фрукти, цитрусові та тютюн, що робить їх привабливими для різних смаків.
- Кожен аромат має унікальні характеристики, такі як мінімалістичний дизайн флакона або переосмислення класичних ароматів, що робить їх відповідними для подарунків.
Чоловіки обожнюють гарно пахнути, але інколи перед ними стоїть непростий шлях вибору аромату. Є певні запахи, які подобаються однаково сильно як чоловікам, так і жінкам. Якщо ви в пошуках подарунка для чоловіка, тоді радимо звернути увагу на кілька розкішних парфумів.
Для чоловіків є певний перелік витончених ароматів з різних ольфакторних груп – від цитрусових до пряних, пише 24 Канал з посиланням Cosmopolitan. Один з цих парфумів точно сподобається чоловікові та стане одним з улюблених ароматів у його колекції.
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Dior Homme
Нову версію легендарного аромату створив Франсіс Куркджан. Квіткова нота ірису сплітається з теплою амброю та ветивером. Чоловікам сподобається мінімалістичний флакон з колірним градієнтом на склі.
Ефектні аромати для чоловіків / Фото Pinterest
Tom Ford Ombré Leather
Фланкер знаменитого аромату має кращий запах, ніж первинна версія. Шкіряний акорд нагадує аромат одягу зі шкіри чи салон нового автомобіля, відтінений жасмином самбака і фіалкою на базі з кедрової деревини й запашного тютюну.
Чуттєві аромати для чоловіків / Фото Pinterest
Montblanc Legend
Фужерний аромат відкривається прохолодним стартом, з яскравим фруктовим розкриттям й базою з бобів тонка та сухого дубового моху. Далі розкривається запах запашної лаванди й лимонної вербени, які переплітаються нотами ананаса й червоного яблука з квітковими пахощами герані й троянди.
Ефектні аромати для чоловіків / Фото Pinterest
Acqua di Parma Colonia
Нові парфуми є переосмисленням першого аромату створеного у 1916 році. У новій версії вже вища концентрація ароматичних речовин й доданий іланг-іланг. Аромат розкривається цитрусовими бризками грейпфрута, бергамота й апельсина. Завершують звучання парфумів ноти пачулів та ветивера.
Чуттєві аромати для чоловіків / Фото Pinterest
Franck Boclet, Tobacco
Парфумована вода наповнена нотами міцного тютюну й пікантного імбиру. Серце аромату оповите пахощами гвоздики, кедрової деревини й бобів тонка, а базова ноа пахне сухим ветивером, бензоїном та солодкою ваніллю.