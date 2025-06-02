Який парфум подарувати чоловіку: 5 розкішних та стійких ароматів
- Жінкам пропонують 5 розкішних ароматів для чоловіків: Dior Homme, Tom Ford Ombré Leather, Montblanc Legend, Acqua di Parma Colonia, Franck Boclet Tobacco.
- Кожен парфум має унікальні ноти, такі як квіткові, шкіряні, цитрусові та пряні, що підкреслюють індивідуальність та створюють відчуття розкоші.
Досить часто жінки дарують чоловікам парфуми, однак не завжди легко обрати гідний аромат. Серед багатьох чоловічих парфумів є такі, які хочеться вдихати знову й знову, оскільки вони мають неймовірний запах.
Щоб обрати саме той парфум, який підійде вашому чоловікові, радимо придивитися до 5 витончених ароматів з різних ольфакторних груп – від цитрусових до пряних, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.
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Dior, Dior Homme
У цьому парфумі квіткова нота ірису сплітається з теплим звучанням амбри й ветивера. Аромат має красивий вишуканий флакон, який виглядає дуже стильно.
Найкращі парфуми для чоловіків / Фото Pinterest
Tom Ford, Ombré Leather Parfum
Аромат має потужний шкіряний акорд, який нагадує запах нового шкіряного одягу, чи салон автомобіля. Парфум відтіняє жасмин самбака й фіалка на базі кедрової деревини й тютюну.
Оригінальні парфуми для чоловіків / Фото Pinterest
Montblanc, Legend
Парфум розкривається квітами, бобами тонка й сухим дубовим мохом. Лаванда й лимонна вербена оповиті нотами ананаса й червоного яблука, а ще запахом герані й троянди, які перетікають в аромат кумарину й сандала.
Найкращі парфуми для чоловіків / Фото Pinterest
Acqua di Parma, Colonia il Profumo
Парфум розкривається запахом грейпфрута й апельсина. Далі композиції барв надають квіткові есенції іланг-іланга й сухі землисті ноти пачулі й ветиверу.
Оригінальні парфуми для чоловіків / Фото Pinterest
Franck Boclet, Tobacco
Аромат розкривається нотами міцного тютюну й пікантного імбиру, в якому простежується фруктове звучання сливи. Серце аромату наповнене гвоздикою, кедровою деревиною, бобами тонка та солодкою ваніллю.
Найкращі парфуми для чоловіків / Фото Pinterest
До слова, нещодавно ми розповідали про 5 чоловічих парфумів, які дорого пахнуть. Кожен із парфумів має унікальні ноти, які підкреслюють індивідуальність та створюють відчуття розкоші.