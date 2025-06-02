Який парфум подарувати чоловіку: 5 розкішних та стійких ароматів

Досить часто жінки дарують чоловікам парфуми, однак не завжди легко обрати гідний аромат. Серед багатьох чоловічих парфумів є такі, які хочеться вдихати знову й знову, оскільки вони мають неймовірний запах.

Щоб обрати саме той парфум, який підійде вашому чоловікові, радимо придивитися до 5 витончених ароматів з різних ольфакторних груп – від цитрусових до пряних, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Dior, Dior Homme

У цьому парфумі квіткова нота ірису сплітається з теплим звучанням амбри й ветивера. Аромат має красивий вишуканий флакон, який виглядає дуже стильно.



Найкращі парфуми для чоловіків / Фото Pinterest

Tom Ford, Ombré Leather Parfum

Аромат має потужний шкіряний акорд, який нагадує запах нового шкіряного одягу, чи салон автомобіля. Парфум відтіняє жасмин самбака й фіалка на базі кедрової деревини й тютюну.



Оригінальні парфуми для чоловіків / Фото Pinterest

Montblanc, Legend

Парфум розкривається квітами, бобами тонка й сухим дубовим мохом. Лаванда й лимонна вербена оповиті нотами ананаса й червоного яблука, а ще запахом герані й троянди, які перетікають в аромат кумарину й сандала.



Найкращі парфуми для чоловіків / Фото Pinterest

Acqua di Parma, Colonia il Profumo

Парфум розкривається запахом грейпфрута й апельсина. Далі композиції барв надають квіткові есенції іланг-іланга й сухі землисті ноти пачулі й ветиверу.



Оригінальні парфуми для чоловіків / Фото Pinterest

Franck Boclet, Tobacco

Аромат розкривається нотами міцного тютюну й пікантного імбиру, в якому простежується фруктове звучання сливи. Серце аромату наповнене гвоздикою, кедровою деревиною, бобами тонка та солодкою ваніллю.



Найкращі парфуми для чоловіків / Фото Pinterest

До слова, нещодавно ми розповідали про 5 чоловічих парфумів, які дорого пахнуть. Кожен із парфумів має унікальні ноти, які підкреслюють індивідуальність та створюють відчуття розкоші.