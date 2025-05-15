Фахівці кажуть, що деякі аромати є справжньою перлиною, тому на них треба звернути особливу увагу, пише 24 Канал. Композиції запахів настільки якісно між собою переплелися, що кожна нота справді перебуває на своєму місці й пахне доволі дорого.

Читайте також Кожна заслуговує на цей парфум: 5 квіткових ароматів, які люблять жінки

Maison Margiela Replica Jazz Club

Цей аромат належить до групи шкіряних. Верхні ноти складаються з рожевого перцю, неролі та лимону. Середні ноти наповнені ромом, маслом яванського ветивера й мускатним шалфеєм. Базові ноти оповиті листом табака, стручком ванілі й стираксом.



Парфуми для чоловіків, які дорого пахнуть / Фото Pinterest

Burberry Hero

Запах належить до ароматів деревні пряні. Парфум був випущений у 2022 році. Верхні ноти складаються з голок сосни й олібанума. Ноти серця оповиті бензоїном й ладаном, а базові ноти – атласним й гімалайським кедром.



Парфуми для чоловіків, які дорого пахнуть / Фото Pinterest

Dior Eau Savage

Цей парфум оповитий нотами лимона, бергамоту, базиліку, розмарину й тмину. Далі аромат наповнює жасмин, коріандр, гвоздика, пачулі, корінь ірису, сандал, троянда й лаванда. Завершує аромат запах дубового моху, ветиверу, мускусу й амбри.



Парфуми для чоловіків, які дорого пахнуть / Фото Pinterest

Ralph Lauren Polo Black

Елітний парфум має деревинні й фужерні ноти. Початкова нота складається із замороженого манго й шавлії, ноти серця відкриваються гедіоном й солодким лікером, а кінцева нота – бобами тонка, мокрою деревиною, пачулями й сандалом.



Парфуми для чоловіків, які дорого пахнуть / Фото Pinterest

Hugo Boss Boss Bottled Night

Запах починається з аромату берези й болгарської троянди. Далі ноти серця наповнені кардамом й фіалкою, а кінцеву ноту довершує деревинний акорд та мускус.



Парфуми для чоловіків, які дорого пахнуть / Фото Pinterest

Нещодавно ми розповідали про 5 чоловічих парфумів, які зведуть з розуму дівчат. Кожен аромат має унікальну композицію з поєднанням цитрусових, деревних та пряних нот, що робить їх привабливими як для чоловіків, так і для жінок, які шукають подарунок.