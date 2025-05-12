Для неймовірного вигляду варто мати ефектну харизму, красивий зовнішній вигляд та баночку парфумів, які стануть однією з найкращих інвестицій у ваш гардероб, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear.

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Обрані нами парфуми викликають лише приємні емоції, тож точно вам сподобаються. Вони відомі, з неймовірним запахом та в красивому флаконі.

Chanel N°5 Eau de Parfum

Цей квітковий аромат наповнений альдегідами, жасмином, неролі й сандаловим деревом. Саме цей парфум є одним із найвідоміших ароматів бренду за всі часи. Це справжній класичний квітковий аромат, який після себе залишає неймовірний шлейф.



Найкращі квіткові аромати / Фото Pinterest

Kilian Love, Don't Be Shy

Аромат складається з квітів апельсина, ванілі, соковитого зефіру, жимолості, амбри та неролі. Пахне парфум неймовірно смачно, тож його хочеться наносити на тіло ще й ще. Покупці зазначають, що аромат доволі стійкий, а запах тримається впродовж 8 годин. Парфум є досить легким для літнього використання.



Найкращі квіткові аромати / Фото Pinterest

Armani Sì Passione

Основні ноти аромату складаються з груші, рожевого перцю, грейпфруту, ананасу, троянди, жасмину, ванілі та кедру. За словами покупців, після придбаного аромату вони отримують дуже багато компліментів.



Найкращі квіткові аромати / Фото Pinterest

Chanel Gabrielle

Ключові ноти наповнені жасмином, квіткою апельсина, туберозою та іланг-ілангом. Запах є насиченим та елегантний й підійде всім жінкам, які люблять квіткові запахи. Аромат нагадує квітучий луг з теплим океанським бризом.



Найкращі квіткові аромати / Фото Pinterest

Chanel Chance Eau Tendre

До основних нот входить грейпфрут, айва, троянди, білий мускус. Чимало покупців саме цей парфум називають улюбленим від Chanel. Основною перевагою є те, що запах тримається на шкірі увесь день.

Найкращі квіткові аромати / Фото Pinterest

Нещодавно ми розповідали про 5 чоловічих парфумів, які зведуть з розуму дівчат. Кожен аромат має унікальну композицію з поєднанням цитрусових, деревних та пряних нот, що робить їх привабливими як для чоловіків, так і для жінок, які шукають подарунок.