Специалисты говорят, что некоторые ароматы являются настоящей жемчужиной, поэтому на них надо обратить особое внимание, пишет 24 Канал. Композиции запахов настолько качественно между собой переплелись, что каждая нота действительно находится на своем месте и пахнет довольно дорого.

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Maison Margiela Replica Jazz Club

Этот аромат относится к группе кожаных. Верхние ноты состоят из розового перца, нероли и лимона. Средние ноты наполнены ромом, маслом яванского ветивера и мускатным шалфеем. Базовые ноты окутаны листом табака, стручком ванили и стираксом.



Духи для мужчин, которые дорого пахнут / Фото Pinterest

Burberry Hero

Запах принадлежит к ароматам древесные пряные. Парфюм был выпущен в 2022 году. Верхние ноты состоят из иголок сосны и олибанума. Ноты сердца окутаны бензоином и ладаном, а базовые ноты – атласным и гималайским кедром.



Духи для мужчин, которые дорого пахнут / Фото Pinterest

Dior Eau Savage

Этот парфюм окутан нотами лимона, бергамота, базилика, розмарина и тмина. Далее аромат наполняет жасмин, кориандр, гвоздика, пачули, корень ириса, сандал, роза и лаванда. Завершает аромат запах дубового мха, ветивера, мускуса и амбры.



Духи для мужчин, которые дорого пахнут / Фото Pinterest

Ralph Lauren Polo Black

Элитный парфюм имеет древесные и фужерные ноты. Начальная нота состоит из замороженного манго и шалфея, ноты сердца открываются гедионом и сладким ликером, а конечная нота – бобами тонка, мокрой древесиной, пачулями и сандалом.



Духи для мужчин, которые дорого пахнут / Фото Pinterest

Hugo Boss Boss Boss Bottled Night

Запах начинается с аромата березы и болгарской розы. Далее ноты сердца наполнены кардамом и фиалкой, а конечную ноту довершает древесный аккорд и мускус.



Духи для мужчин, которые дорого пахнут / Фото Pinterest

Недавно мы рассказывали о 5 мужских парфюмов, которые сведут с ума девушек. Каждый аромат имеет уникальную композицию с сочетанием цитрусовых, древесных и пряных нот, что делает их привлекательными как для мужчин, так и для женщин, которые ищут подарок.