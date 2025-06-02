Чтобы выбрать именно тот парфюм, который подойдет вашему мужчине, советуем присмотреться к 5 изящных ароматов из разных ольфакторных групп – от цитрусовых до пряных, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Dior, Dior Homme

В этом парфюме цветочная нота ириса сплетается с теплым звучанием амбры и ветивера. Аромат имеет красивый изысканный флакон, который выглядит очень стильно.



Лучшие духи для мужчин / Фото Pinterest

Tom Ford, Ombré Leather Parfum

Аромат имеет мощный кожаный аккорд, который напоминает запах новой кожаной одежды, или салон автомобиля. Парфюм оттеняет жасмин самбака и фиалка на базе кедровой древесины и табака.



Оригинальные духи для мужчин / Фото Pinterest

Montblanc, Legend

Парфюм раскрывается цветами, бобами тонка и сухим дубовым мхом. Лаванда и лимонная вербена окутаны нотами ананаса и красного яблока, а еще запахом герани и розы, которые перетекают в аромат кумарина и сандала.



Лучшие духи для мужчин / Фото Pinterest

Acqua di Parma, Colonia il Profumo

Парфюм раскрывается запахом грейпфрута и апельсина. Далее композиции красок придают цветочные эссенции иланг-иланга и сухие землистые ноты пачули и ветивера.



Оригинальные духи для мужчин / Фото Pinterest

Franck Boclet, Tobacco

Аромат раскрывается нотами крепкого табака и пикантного имбиря, в котором прослеживается фруктовое звучание сливы. Сердце аромата наполнено гвоздикой, кедровой древесиной, бобами тонка и сладкой ванилью.



Лучшие духи для мужчин / Фото Pinterest

К слову, недавно мы рассказывали о 5 мужских духов, которые дорого пахнут. Каждый из парфюмов имеет уникальные ноты, которые подчеркивают индивидуальность и создают ощущение роскоши.